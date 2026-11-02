Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Βιβιέν, αφαίρεσε και επίσημα το επίθετο του ηθοποιού
Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Βιβιέν, αφαίρεσε και επίσημα το επίθετο του ηθοποιού
Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της 18χρονης να αλλάξει νόμιμα το όνομά της από Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί
Και επίσημα αφαίρεσε το επώνυμο του πατέρα της η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Βιβιέν. Δικαστής του Λος Άντζελες ενέκρινε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου το αίτημα της 18χρονης να αλλάξει νόμιμα το όνομά της από Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, όπως επιβεβαιώνει αποκλειστικά το Page Six.
Ο δικηγόρος της Βιβιέν, Πίτερ Κένεθ Λεβίν, συμμετείχε εξ αποστάσεως στη δικαστική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας. Η δικαστής που προήδρευσε της διαδικασίας στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, διάβασε μεγαλόφωνα τα ονόματα των προσώπων των οποίων εγκρίθηκαν τα αιτήματα αλλαγής ονόματος.
«Πρόκειται για αιτήσεις αλλαγής ονόματος, οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να διαβάσω τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και να υπογράψω τη σχετική δικαστική απόφαση. Θα μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφό της, ενδεχομένως μέσα σε μία εβδομάδα, από την αίθουσα 112, στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου, του δικαστικού μεγάρου Stanley Mosk», εξήγησε η δικαστής.
«Επομένως, εάν ακούσετε το όνομά σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να παραλάβετε τα έγγραφά σας σε μία εβδομάδα. Θα διαβάσω τόσο το επώνυμο όσο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της υπόθεσης», πρόσθεσε. Η Βιβιέν είχε καταθέσει το αίτημά της στις 20 Ιουλίου, μόλις οκτώ ημέρες αφότου γιόρτασε τα 18α γενέθλιά της μαζί με τον δίδυμο αδελφό της, Νοξ.
Στα δικαστικά έγγραφα που είχε εξασφαλίσει τότε το Page Six, η νεαρή επικαλέστηκε «προσωπικούς» λόγους για την απόφασή της να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της. Ωστόσο, η Βιβιέν χρησιμοποιούσε ήδη δημόσια το επώνυμο της μητέρας της για περισσότερα από δύο χρόνια.
Τον Μάιο του 2024, το όνομά της είχε εμφανιστεί ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα της θεατρικής παραγωγής «The Outsiders» στο Μπρόντγουεϊ, στην οποία είχε βοηθήσει τη μητέρα της στην παραγωγή.
Η Βιβιέν προστίθεται πλέον στη λίστα των παιδιών του πρώην ζευγαριού που έχουν αφαιρέσει νόμιμα το επώνυμο του πατέρα τους. Τον Σεπτέμβριο, η 21χρονη Ζαχάρα άλλαξε επίσημα το όνομά της από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, αφού δικαστής του Λος Άντζελες ενέκρινε το σχετικό αίτημά της.
Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο 25χρονος Μάντοξ, αφαίρεσε επίσης νόμιμα το «Πιτ» από το όνομά του τον ίδιο μήνα και πλέον ονομάζεται Μάντοξ Τσιβάν Τζολί. Στο μεταξύ, η 20χρονη Σιλό ήταν η πρώτη από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού που αφαίρεσε νόμιμα το επώνυμο του πατέρα της, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση ανήμερα των 18ων γενεθλίων της, τον Μάιο του 2024. Το αίτημά της εγκρίθηκε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.
Ο δίδυμος αδελφός της Βιβιέν, Νοξ, παρέλειψε επίσης το επώνυμο «Πιτ» από το απολυτήριο του λυκείου του νωρίτερα φέτος, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει προχωρήσει σε νόμιμη αλλαγή του ονόματός του. Ωστόσο, ο θετός γιος του πρώην ζευγαριού, Παξ, διατηρεί το επίθετο του ηθοποιού.
Ο δικηγόρος της Βιβιέν, Πίτερ Κένεθ Λεβίν, συμμετείχε εξ αποστάσεως στη δικαστική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας. Η δικαστής που προήδρευσε της διαδικασίας στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, διάβασε μεγαλόφωνα τα ονόματα των προσώπων των οποίων εγκρίθηκαν τα αιτήματα αλλαγής ονόματος.
«Πρόκειται για αιτήσεις αλλαγής ονόματος, οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να διαβάσω τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και να υπογράψω τη σχετική δικαστική απόφαση. Θα μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφό της, ενδεχομένως μέσα σε μία εβδομάδα, από την αίθουσα 112, στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου, του δικαστικού μεγάρου Stanley Mosk», εξήγησε η δικαστής.
«Επομένως, εάν ακούσετε το όνομά σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να παραλάβετε τα έγγραφά σας σε μία εβδομάδα. Θα διαβάσω τόσο το επώνυμο όσο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της υπόθεσης», πρόσθεσε. Η Βιβιέν είχε καταθέσει το αίτημά της στις 20 Ιουλίου, μόλις οκτώ ημέρες αφότου γιόρτασε τα 18α γενέθλιά της μαζί με τον δίδυμο αδελφό της, Νοξ.
Στα δικαστικά έγγραφα που είχε εξασφαλίσει τότε το Page Six, η νεαρή επικαλέστηκε «προσωπικούς» λόγους για την απόφασή της να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της. Ωστόσο, η Βιβιέν χρησιμοποιούσε ήδη δημόσια το επώνυμο της μητέρας της για περισσότερα από δύο χρόνια.
Angelina Jolie and Brad Pitt’s daughter Vivienne delivers final blow to estranged dad https://t.co/KfKKfhfeN3 pic.twitter.com/CPuvzQs4c0— Page Six (@PageSix) November 2, 2026
Η Βιβιέν προστίθεται πλέον στη λίστα των παιδιών του πρώην ζευγαριού που έχουν αφαιρέσει νόμιμα το επώνυμο του πατέρα τους. Τον Σεπτέμβριο, η 21χρονη Ζαχάρα άλλαξε επίσημα το όνομά της από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, αφού δικαστής του Λος Άντζελες ενέκρινε το σχετικό αίτημά της.
Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο 25χρονος Μάντοξ, αφαίρεσε επίσης νόμιμα το «Πιτ» από το όνομά του τον ίδιο μήνα και πλέον ονομάζεται Μάντοξ Τσιβάν Τζολί. Στο μεταξύ, η 20χρονη Σιλό ήταν η πρώτη από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού που αφαίρεσε νόμιμα το επώνυμο του πατέρα της, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση ανήμερα των 18ων γενεθλίων της, τον Μάιο του 2024. Το αίτημά της εγκρίθηκε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.
Ο δίδυμος αδελφός της Βιβιέν, Νοξ, παρέλειψε επίσης το επώνυμο «Πιτ» από το απολυτήριο του λυκείου του νωρίτερα φέτος, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει προχωρήσει σε νόμιμη αλλαγή του ονόματός του. Ωστόσο, ο θετός γιος του πρώην ζευγαριού, Παξ, διατηρεί το επίθετο του ηθοποιού.
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