Δεν θέλουν ούτε να τον ακούν: Τα παιδιά του Μπραντ Πιτ άλλαξαν αριθμό τηλεφώνου, ο ηθοποιός «συντετριμμένος» αναζητά τρόπο να τα προσεγγίσει ξανά
Δεν θέλουν ούτε να τον ακούν: Τα παιδιά του Μπραντ Πιτ άλλαξαν αριθμό τηλεφώνου, ο ηθοποιός «συντετριμμένος» αναζητά τρόπο να τα προσεγγίσει ξανά
Ο ηθοποιός σχεδιάζει να πλησιάσει και πάλι την οικογένειά του, καθώς η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να ζήσει εκτός ΗΠΑ
Αριθμό τηλεφώνου φέρεται πως άλλαξαν τα παιδιά του Μπραντ Πιτ, γεγονός που απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τον ηθοποιό από την οικογένειά του. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του, έχει βάλει σκοπό να ενωθεί ξανά μαζί τους και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το καταφέρει.
Ο Πιτ, όπως αναφέρει οικείο πρόσωπο του ηθοποιού στην Daily Mail, είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να αποκαταστήσει την επαφή με τα έξι αποξενωμένα παιδιά του, καθώς η πρώην σύζυγός του Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να ζήσει στο εξωτερικό: «Η Άντζι σκοπεύει πλέον να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ και ο Μπραντ έχει ακούσει ότι δεν φαίνεται κανένα από τα παιδιά να σχεδιάζει να φύγει μαζί με τη μητέρα τους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να προσπαθήσει να ξαναφέρει τουλάχιστον κάποια από αυτά στη ζωή του. Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Για τον Μπραντ, είναι σίγουρα μια περίπτωση του “όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια”», δήλωσε πηγή.
Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι ο ηθοποιός σκοπεύει να ζητήσει τη βοήθεια φίλων που στάθηκαν στο πλευρό του μετά το διαζύγιό του, προκειμένου να τον συμβουλεύσουν για το πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει ξανά τα παιδιά του: «Ο Μπραντ και η Άντζι είχαν αρκετούς κοινούς φίλους όταν ήταν ζευγάρι. Κάποιοι από αυτούς δεν πήραν το μέρος κανενός όταν χώρισαν. Ο Μπραντ βασίζεται σε δύο από αυτούς για βοήθεια», είπε η πηγή και πρόσθεσε: «Στο παρελθόν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα παιδιά, παρότι ήταν σχεδόν βέβαιος ότι η Άντζι θα εμπόδιζε οποιαδήποτε επικοινωνία. Αυτό που διαπίστωσε είναι ότι όλοι έχουν αλλάξει στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να τον σταματήσει».
«Θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ενωθεί ξανά μαζί τους. Δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο συντετριμμένος από όσο έχει ήδη νιώσει βλέποντας τα παιδιά του να τον εγκαταλείπουν και όλα να αφαιρούν το επώνυμό του. Ήταν ένα τεράστιο χτύπημα, αλλά το περίμενε. Ακόμη και πριν το κάνει η Σιλό», κατέληξε η πηγή.
Η Σιλό Τζολί ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της τον Μάιο του 2024, ενώ ακολούθησε η Βίβιεν, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα παράστασης ως Βίβιεν Τζολί, προτού καταθέσει και η ίδια επίσημα αίτημα. Τα αιτήματα και των δύο έγιναν δεκτά λίγους μήνες αργότερα.
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Μάντοξ αφαίρεσε νομικά το επώνυμο του πατέρα του, ενώ η Ζαχάρα παρουσιάστηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Τον επόμενο μήνα κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες για την επίσημη αλλαγή του ονόματός της, η οποία εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο.
Ο μικρότερος αδελφός της, Νοξ, αφαίρεσε επίσης το επώνυμο «Πιτ» από το απολυτήριο του λυκείου του αυτό το καλοκαίρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Πιτ, όπως αναφέρει οικείο πρόσωπο του ηθοποιού στην Daily Mail, είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να αποκαταστήσει την επαφή με τα έξι αποξενωμένα παιδιά του, καθώς η πρώην σύζυγός του Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να ζήσει στο εξωτερικό: «Η Άντζι σκοπεύει πλέον να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ και ο Μπραντ έχει ακούσει ότι δεν φαίνεται κανένα από τα παιδιά να σχεδιάζει να φύγει μαζί με τη μητέρα τους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να προσπαθήσει να ξαναφέρει τουλάχιστον κάποια από αυτά στη ζωή του. Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Για τον Μπραντ, είναι σίγουρα μια περίπτωση του “όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια”», δήλωσε πηγή.
Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι ο ηθοποιός σκοπεύει να ζητήσει τη βοήθεια φίλων που στάθηκαν στο πλευρό του μετά το διαζύγιό του, προκειμένου να τον συμβουλεύσουν για το πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει ξανά τα παιδιά του: «Ο Μπραντ και η Άντζι είχαν αρκετούς κοινούς φίλους όταν ήταν ζευγάρι. Κάποιοι από αυτούς δεν πήραν το μέρος κανενός όταν χώρισαν. Ο Μπραντ βασίζεται σε δύο από αυτούς για βοήθεια», είπε η πηγή και πρόσθεσε: «Στο παρελθόν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα παιδιά, παρότι ήταν σχεδόν βέβαιος ότι η Άντζι θα εμπόδιζε οποιαδήποτε επικοινωνία. Αυτό που διαπίστωσε είναι ότι όλοι έχουν αλλάξει στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να τον σταματήσει».
Brad Pitt is hoping to rebuild a relationship with his children, despite the fact they changed their numbers https://t.co/75uHmtlatJ 🔗 pic.twitter.com/xI14HCLuTq— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 16, 2026
«Θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ενωθεί ξανά μαζί τους. Δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο συντετριμμένος από όσο έχει ήδη νιώσει βλέποντας τα παιδιά του να τον εγκαταλείπουν και όλα να αφαιρούν το επώνυμό του. Ήταν ένα τεράστιο χτύπημα, αλλά το περίμενε. Ακόμη και πριν το κάνει η Σιλό», κατέληξε η πηγή.
Η Σιλό Τζολί ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της τον Μάιο του 2024, ενώ ακολούθησε η Βίβιεν, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα παράστασης ως Βίβιεν Τζολί, προτού καταθέσει και η ίδια επίσημα αίτημα. Τα αιτήματα και των δύο έγιναν δεκτά λίγους μήνες αργότερα.
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Μάντοξ αφαίρεσε νομικά το επώνυμο του πατέρα του, ενώ η Ζαχάρα παρουσιάστηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Τον επόμενο μήνα κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες για την επίσημη αλλαγή του ονόματός της, η οποία εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο.
Ο μικρότερος αδελφός της, Νοξ, αφαίρεσε επίσης το επώνυμο «Πιτ» από το απολυτήριο του λυκείου του αυτό το καλοκαίρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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