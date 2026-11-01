Η Ζόι Κράβιτζ ντύθηκε... πλαστική σακούλα για να παρακολουθήσει τον «αρουραίο» Χάρι Στάιλς σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη
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Ζόι Κράβιτζ Χάρι Στάιλς Πλαστική σακούλα Αρουραίος Συναυλία Νέα Υόρκη Χάλογουιν

Η Ζόι Κράβιτζ ντύθηκε... πλαστική σακούλα για να παρακολουθήσει τον «αρουραίο» Χάρι Στάιλς σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη

Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής εξέπληξαν τους θεατές με τις στολές τους για το φετινό Χάλογουιν - Δείτε βίντεο

Η Ζόι Κράβιτζ ντύθηκε... πλαστική σακούλα για να παρακολουθήσει τον «αρουραίο» Χάρι Στάιλς σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία ιδιαίτερη αμφίεση επέλεξε η Ζόι Κράβιτζ για να παρακολουθήσει συναυλία του Χάρι Στάιλς στη Νέα Υόρκη, καθώς ντύθηκε... πλαστική σακούλα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η ηθοποιός βρέθηκε στο Madison Square Garden το Σάββατο 31 Οκτωβρίου για να στηρίξει τον σύντροφό της και με αφορμή το Χάλογουιν, εμφανίστηκε φορώντας ένα μίνι φόρεμα που παρέμπε σε σακούλα που συνήθως δίνουν σε καταστήματα take away, πάνω στο οποίο υπήρχε ένα χαμογελαστό emoji και η φράση: «Να έχετε μία όμορφη μέρα».

Η Κράβιτζ ολοκλήρωσε το look της με μαύρες γόβες και στα πλάνα παρουσιάζεται να χορεύει στις κερκίδες, κρατώντας ένα ποτό στο χέρι.

Δείτε βίντεο


Ο Χάρι Στάιλς, από την άλλη πλευρά, έκανε μία εμφάνιση σε τελείως διαφορετικό ύφος, ως τεράστιος αρουραίος. Η τραγουδιστής φόρεσε μία χνουδωτή στολή με αυτιά, ροζ πατούσες και μακριά ουρά.


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Το σόου μαζί με την Κράβιτζ παρακολούθησε η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ Ράιλι Κίου, η οποία ήταν στο πλευρό της και στο live της προηγούμενης ημέρας, όπως και η μητέρα του Στάιλς. Την παρέα τους συμπλήρωσε αυτή τη φορά η αδελφή του τραγουδιστή, Τζέμα Στάιλς.

Στη συναυλία της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ο Στάιλς εξέπληξε τους θεατές καθώς ντύθηκε «ο εαυτός του». Ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή με τα ίδια ρούχα που φορούσε στην πρώτη του οντισιόν για το X-Factor της Αμερικής, χωρίς να παραλείψει το φουλάρι στον λαιμό του αλλά και το αυτοκόλλητο με τον αριθμό του ως διαγωνιζόμενος στην μπλούζα του. Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι «Isn't She Lovely» του Στίβι Γουόντερ, όπως ακριβώς και το 2010.

Στη συνέχεια άλλαξε αμφίεση και μεταμορφώθηκε σε Έλβις Πρίσλεϊ, υιοθετώντας μέχρι και τις κινήσεις του.

Ιωάννα Μαρίνου
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