Ο Χάρι Στάιλς ντύθηκε «ο εαυτός του» από την πρώτη του οντισιόν στο X-Factor, η μεταμόρφωση σε Πρίσλεϊ και η Κράβιτζ με τη μητέρα του στις κερκίδες
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Χάρι Στάιλς Έλβις Πρίσλεϊ Ζόι Κράβιτζ

Ο Χάρι Στάιλς ντύθηκε «ο εαυτός του» από την πρώτη του οντισιόν στο X-Factor, η μεταμόρφωση σε Πρίσλεϊ και η Κράβιτζ με τη μητέρα του στις κερκίδες

Ο τραγουδιστής εξέπληξε τους θεατές στη συναυλία της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο Madison Square Garden

Ο Χάρι Στάιλς ντύθηκε «ο εαυτός του» από την πρώτη του οντισιόν στο X-Factor, η μεταμόρφωση σε Πρίσλεϊ και η Κράβιτζ με τη μητέρα του στις κερκίδες
Ιωάννα Μαρίνου
Πολλές εκπλήξεις επιφύλασσε ο Χάρι Στάιλς για τους θεατές της συναυλίας του στο  Madison Square Garden το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.

Ο τραγουδιστής μπήκε στο κλίμα του Χάλογουιν και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του άλλαξε στολές. Κανείς δεν φανταζόταν πως είχε σκεφτεί, ωστόσο, να ντυθεί «ο εαυτός του». Ο Χάρι Στάιλς ανέβηκε στη σκηνή με τα ίδια ρούχα που φορούσε στην πρώτη του οντισιόν για το X-Factor της Αμερικής, προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια, από το φουλάρι στον λαιμό του, μέχρι και το αυτοκόλλητο με τον αριθμό του ως διαγωνιζόμενος στην μπλούζα του.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι «Isn't She Lovely» του Στίβι Γουόντερ, όπως ακριβώς και το 2010.

Δείτε βίντεο


Δείτε βίντεο από την οντισιόν του στο X-Factor

Harry Styles's X Factor Audition (Full Version)

Στην πορεία της βραδιάς, ο Στάιλς μεταμορφώθηκε και στον Έλβις Πρίσλεϊ, φορώντας ένα στενό, λευκό κοστούμι με παγιέτες, κάπα και γυαλιά ηλίου. Ο πρώην σταρ των One Direction μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, με τους θεατές να το αποθεώνουν.

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Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν και η αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Κράβιτζ, η οποία είχε επίσης επιλέξει μια στολή για το Χάλογουιν. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 37χρονη ηθοποιός είχε ντυθεί Λούσιφερ, πιθανότατα ως αναφορά στο διάσημο τραγούδι του Πρίσλεϊ «The Devil in Disguise».

Η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ράιλι Κίου, στεκόταν δίπλα στην Κράβιτζ και βιντεοσκοπούσε με το κινητό της την εμφάνιση του Στάιλς.

Μαζί τους ήταν και η μητέρα του Χάρι Στάιλς, η οποία χόρευε στο πλευρό της Κράβιτζ φορώντας στολή εμπνευσμένη από την ταινία «Maleficent».

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Ιωάννα Μαρίνου

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