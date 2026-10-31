Ο Χάρι Στάιλς ντύθηκε «ο εαυτός του» από την πρώτη του οντισιόν στο X-Factor, η μεταμόρφωση σε Πρίσλεϊ και η Κράβιτζ με τη μητέρα του στις κερκίδες

Madison Square Garden το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.



Ο τραγουδιστής μπήκε στο κλίμα του Χάλογουιν και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του άλλαξε στολές. Κανείς δεν φανταζόταν πως είχε σκεφτεί, ωστόσο, να ντυθεί «ο εαυτός του». Ο Χάρι Στάιλς ανέβηκε στη σκηνή με τα ίδια ρούχα που φορούσε στην πρώτη του οντισιόν για το X-Factor της Αμερικής, προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια, από το φουλάρι στον λαιμό του, μέχρι και το αυτοκόλλητο με τον αριθμό του ως διαγωνιζόμενος στην μπλούζα του.



Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι «Isn't She Lovely» του Στίβι Γουόντερ, όπως ακριβώς και το 2010.





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