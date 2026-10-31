Ο Χάρι Στάιλς ντύθηκε «ο εαυτός του» από την πρώτη του οντισιόν στο X-Factor, η μεταμόρφωση σε Πρίσλεϊ και η Κράβιτζ με τη μητέρα του στις κερκίδες
Ο Χάρι Στάιλς ντύθηκε «ο εαυτός του» από την πρώτη του οντισιόν στο X-Factor, η μεταμόρφωση σε Πρίσλεϊ και η Κράβιτζ με τη μητέρα του στις κερκίδες
Ο τραγουδιστής εξέπληξε τους θεατές στη συναυλία της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο Madison Square Garden
Πολλές εκπλήξεις επιφύλασσε ο Χάρι Στάιλς για τους θεατές της συναυλίας του στο Madison Square Garden το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.
Ο τραγουδιστής μπήκε στο κλίμα του Χάλογουιν και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του άλλαξε στολές. Κανείς δεν φανταζόταν πως είχε σκεφτεί, ωστόσο, να ντυθεί «ο εαυτός του». Ο Χάρι Στάιλς ανέβηκε στη σκηνή με τα ίδια ρούχα που φορούσε στην πρώτη του οντισιόν για το X-Factor της Αμερικής, προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια, από το φουλάρι στον λαιμό του, μέχρι και το αυτοκόλλητο με τον αριθμό του ως διαγωνιζόμενος στην μπλούζα του.
Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι «Isn't She Lovely» του Στίβι Γουόντερ, όπως ακριβώς και το 2010.
Δείτε βίντεο
Δείτε βίντεο από την οντισιόν του στο X-Factor
Στην πορεία της βραδιάς, ο Στάιλς μεταμορφώθηκε και στον Έλβις Πρίσλεϊ, φορώντας ένα στενό, λευκό κοστούμι με παγιέτες, κάπα και γυαλιά ηλίου. Ο πρώην σταρ των One Direction μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, με τους θεατές να το αποθεώνουν.
Ο τραγουδιστής μπήκε στο κλίμα του Χάλογουιν και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του άλλαξε στολές. Κανείς δεν φανταζόταν πως είχε σκεφτεί, ωστόσο, να ντυθεί «ο εαυτός του». Ο Χάρι Στάιλς ανέβηκε στη σκηνή με τα ίδια ρούχα που φορούσε στην πρώτη του οντισιόν για το X-Factor της Αμερικής, προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια, από το φουλάρι στον λαιμό του, μέχρι και το αυτοκόλλητο με τον αριθμό του ως διαγωνιζόμενος στην μπλούζα του.
Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι «Isn't She Lovely» του Στίβι Γουόντερ, όπως ακριβώς και το 2010.
Δείτε βίντεο
Harry Styles dresses up as the 2010 X-Factor audition version of himself and performs Stevie Wonder’s “Isn’t She Lovely” on Night 1 of his #Harryween shows pic.twitter.com/ZlZbxRJH0f— Variety (@Variety) October 31, 2026
Harry Styles dresses up as his X-Factor audition at his ‘Harryween’ show at MSG.— Pop Base (@PopBase) October 31, 2026
(🎥: JPASC24) pic.twitter.com/AsLETnPCjH
Δείτε βίντεο από την οντισιόν του στο X-Factor
Στην πορεία της βραδιάς, ο Στάιλς μεταμορφώθηκε και στον Έλβις Πρίσλεϊ, φορώντας ένα στενό, λευκό κοστούμι με παγιέτες, κάπα και γυαλιά ηλίου. Ο πρώην σταρ των One Direction μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, με τους θεατές να το αποθεώνουν.
Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν και η αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Κράβιτζ, η οποία είχε επίσης επιλέξει μια στολή για το Χάλογουιν. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 37χρονη ηθοποιός είχε ντυθεί Λούσιφερ, πιθανότατα ως αναφορά στο διάσημο τραγούδι του Πρίσλεϊ «The Devil in Disguise».
Η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ράιλι Κίου, στεκόταν δίπλα στην Κράβιτζ και βιντεοσκοπούσε με το κινητό της την εμφάνιση του Στάιλς.
Μαζί τους ήταν και η μητέρα του Χάρι Στάιλς, η οποία χόρευε στο πλευρό της Κράβιτζ φορώντας στολή εμπνευσμένη από την ταινία «Maleficent».
Η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ράιλι Κίου, στεκόταν δίπλα στην Κράβιτζ και βιντεοσκοπούσε με το κινητό της την εμφάνιση του Στάιλς.
Harry Styles’ fiancee Zoe Kravitz dances along to his song “Watermelon Sugar” while dressed up as the devil for his HARRYWEEN show. She was joined by longtime best friend Riley Keough. Harry is dressed up as Riley’s grandfather Elvis!!! #HarryStyles#ZoeKravitz#RileyKeough… pic.twitter.com/Sffhk2YZKX— JustJared.com (@JustJared) October 31, 2026
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