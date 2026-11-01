Ανησυχία για τη Μάιλι Σάιρους: Οι πιέσεις στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή και η απώλεια της Ντόλι Πάρτον

Πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρουν ότι δυσκολεύεται να μείνει νηφάλια





Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η τραγουδίστρια δυσκολεύεται να μείνει νηφάλια, καθώς αισθάνεται ότι δοκιμάζεται όσον αφορά στην επαγγελματική της πορεία αλλά και στην προσωπική της ζωή, με την απώλεια της νονάς της















«Η νέα της μουσική δεν έχει πραγματικά απογειωθεί με τον τρόπο που ήθελε», εξήγησε η πηγή.



Το γεγονός πως η μουσική της πορεία δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε, έχει κάνει τη Σάιρους να εξετάζει το ενδεχόμενο να στραφεί ξανά στην υποκριτική: «Ένα από τα πράγματα που σκέφτεται είναι να επιστρέψει στην υποκριτική, επειδή θέλει την ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από την περσόνα της Μάιλι Σάιρους που γνωρίζουν εδώ και χρόνια», ανέφερε η πηγή.



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«Εξακολουθεί να είναι απίστευτα αναγνωρίσιμη και έχει ένα κοινό που την ακολουθεί, αλλά φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο όσον αφορά την επέκταση της καριέρας της. Ο κόσμος τη γνωρίζει, γνωρίζει την ιστορία της και έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το ποια είναι», πρόσθεσε η πηγή και τόνισε: «Το να τους κάνει να κοιτάξουν πέρα από αυτό και να τη δουν ως σοβαρή ηθοποιό ή ως καλλιτέχνιδα με κάτι βαθύτερο να πει είναι μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση».



Παράλληλα με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στον επαγγελματικό τομέα, η Σάιρους καλείται να αντιμετωπίσει αλλαγές στο οικογενειακό της περιβάλλον. Μετά τη ρήξη με τους γονείς της, φέρεται πως έχει έρθει ξανά κοντά τους, όμως «βλέπει επίσης τους ανθρώπους γύρω της να περνούν σε νέα κεφάλαια της ζωής τους», όπως δήλωσε η πηγή.



Ο πατέρας της Μπίλι Ρέι «ετοιμάζεται να παντρευτεί» με την ηθοποιό Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, μετά τον αρραβώνα τους τον Οκτώβριο, «και αυτό πιθανότατα ενισχύει την αίσθηση ότι όλοι οι άλλοι βρίσκουν τον δρόμο τους, ενώ εκείνη ακόμη προσπαθεί να βρει τα πατήματά της», συμπλήρωσε η πηγή.



Ανησυχία εκφράζει το περιβάλλον της Μάιλι Σάιρους καθώς βρίσκεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού της ζωής και της καριέρας της.Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η τραγουδίστρια δυσκολεύεται να μείνει νηφάλια, καθώς αισθάνεται ότι δοκιμάζεται όσον αφορά στην επαγγελματική της πορεία αλλά και στην προσωπική της ζωή, με την απώλεια της νονάς της Ντόλι Πάρτον να έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία της.Η 33χρονη επέστρεψε στη σκηνή του Hollywood Bowl τον Οκτώβριο, έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας και παρόλο που περίμενε πως θα αποτελούσε μία θριαμβευτική στιγμή στην καριέρα της, το κοινό δεν την υποδέχτηκε τόσο θερμά όσο περίμενε. «Δυσκολεύεται με το τι έρχεται μετά», δήλωσε η πηγή και πρόσθεσε: «Η Μάιλι βρίσκεται σε ένα σημείο της ζωής της όπου προσπαθεί πραγματικά να καταλάβει ποια είναι και, κυρίως, τι θέλει να είναι πέρα από το να είναι απλώς η Μάιλι Σάιρους, η σελέμπριτι. Επαγγελματικά, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί προς την κατεύθυνση που ήλπιζε».Παρόλο που το άλμπουμ της «Bass Persuades» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, χαρίζοντάς της το πρώτο Νο 1 άλμπουμ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η επιτυχία αυτή δεν κράτησε για πολύ, καθώς τη δεύτερη εβδομάδα το άλμπουμ έπεσε στη θέση 157, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την κορυφή στην ιστορία του Billboard για γυναίκα καλλιτέχνιδα.«Η νέα της μουσική δεν έχει πραγματικά απογειωθεί με τον τρόπο που ήθελε», εξήγησε η πηγή.Το γεγονός πως η μουσική της πορεία δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε, έχει κάνει τη Σάιρους να εξετάζει το ενδεχόμενο να στραφεί ξανά στην υποκριτική: «Ένα από τα πράγματα που σκέφτεται είναι να επιστρέψει στην υποκριτική, επειδή θέλει την ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από την περσόνα της Μάιλι Σάιρους που γνωρίζουν εδώ και χρόνια», ανέφερε η πηγή.Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αναζήτηση ρόλων μέχρι αυτή τη στιγμή την έχει απογοητεύσει: «Το πρόβλημα είναι ότι τα είδη σεναρίων και ρόλων που αναζητά δεν έχουν πραγματικά έρθει στον δρόμο της», δήλωσε η πηγή. «Θέλει κάτι σοβαρό, είτε πρόκειται για ταινία είτε για τηλεοπτικό πρότζεκτ, που να της δίνει την ευκαιρία να παίξει πραγματικά και να δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της».«Εξακολουθεί να είναι απίστευτα αναγνωρίσιμη και έχει ένα κοινό που την ακολουθεί, αλλά φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο όσον αφορά την επέκταση της καριέρας της. Ο κόσμος τη γνωρίζει, γνωρίζει την ιστορία της και έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το ποια είναι», πρόσθεσε η πηγή και τόνισε: «Το να τους κάνει να κοιτάξουν πέρα από αυτό και να τη δουν ως σοβαρή ηθοποιό ή ως καλλιτέχνιδα με κάτι βαθύτερο να πει είναι μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση».Παράλληλα με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στον επαγγελματικό τομέα, η Σάιρους καλείται να αντιμετωπίσει αλλαγές στο οικογενειακό της περιβάλλον. Μετά τη ρήξη με τους γονείς της, φέρεται πως έχει έρθει ξανά κοντά τους, όμως «βλέπει επίσης τους ανθρώπους γύρω της να περνούν σε νέα κεφάλαια της ζωής τους», όπως δήλωσε η πηγή.Ο πατέρας της Μπίλι Ρέι «ετοιμάζεται να παντρευτεί» με την ηθοποιό Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, μετά τον αρραβώνα τους τον Οκτώβριο, «και αυτό πιθανότατα ενισχύει την αίσθηση ότι όλοι οι άλλοι βρίσκουν τον δρόμο τους, ενώ εκείνη ακόμη προσπαθεί να βρει τα πατήματά της», συμπλήρωσε η πηγή.

Όσον αφορά στον αρραβώνα της με τον Μαξ Μοράντο το 2025, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σχέσης, η τραγουδίστρια δείχνει να προβληματίζεται καθώς «δίνει μια μάχη για το ποιος έχει έλεγχο, επειδή είναι αυταρχική και εκείνος επιμένει στη θέση του», σύμφωνα με άλλη πηγή από το περιβάλλον της Σάιρους.



«Έχει αφήσει να καταλάβουν οι θαυμαστές της ότι ενοχλείται κάποιες φορές με τον Μαξ. Μέρος του προβλήματος είναι ότι είναι έξι χρόνια μεγαλύτερή του, οπότε συμπεριφέρεται σαν να τα ξέρει όλα. Ελπίζω να βρουν έναν τρόπο να εξελιχθούν ώστε η σχέση τους να διαρκέσει», συμπλήρωσε.



Η Σάιρους αισθάνεται πως χρειάζεται καθοδήγηση, την οποία δεχόταν από την Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών τον Αύγουστο.



Σύμφωνα με πηγή, η Σάιρους πλέον αισθάνεται έντονα την απουσία της: «Η Ντόλι ήταν κάποια στην οποία μπορούσε να απευθυνθεί για συμβουλές και το ότι δεν την έχει πλέον κοντά της είναι πραγματικά δύσκολο. Βρίσκεται σε ένα στάδιο όπου χρειάζεται αυτού του είδους την καθοδήγηση, αλλά προσπαθεί επίσης να βρει αυτές τις απαντήσεις μόνη της».



«Θέλει να δημιουργήσει κάτι ουσιαστικό που θα διαρκέσει», δήλωσε η πρώτη πηγή για να καταλήξει: «Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει πώς θα κάνει τον κόσμο να της δώσει την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί».



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