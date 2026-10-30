Νικόλας Ραπτάκης για τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Κρατάμε τις όμορφες στιγμές και προχωράμε
Νικόλας Ραπτάκης για τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Κρατάμε τις όμορφες στιγμές και προχωράμε
Ο τραγουδιστής ολοκλήρωσε πριν από μερικούς μήνες τη συνεργασία του με την καλλιτέχνιδα έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας
Στις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο και στις αναμνήσεις από τη συνεργασία τους αναφέρθηκε ο Νικόλας Ραπτάκης, τονίζοντας πως κρατά τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί και κοιτάζει πλέον μπροστά.
Ο τραγουδιστής, που συνεργάστηκε με την καλλιτέχνιδα για δέκα χρόνια, παρακολούθησε ξανά αποσπάσματα από τις εμφανίσεις τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σχολιάζοντας αυθόρμητα σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Instagram, όσα έβλεπε και τις αναμνήσεις που του ξύπνησαν. «Ένα χρόνο πριν, Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τις όμορφες στιγμές και προχωράμε» σημείωσε στη λεζάντα.
Αρχικά, ο Νικόλας Ραπτάκης αναφέρθηκε στην εικόνα του από εκείνη την περίοδο, σχολιάζοντας την αλλαγή στην εμφάνισή του και εκφράζοντας τη συγκίνησή του, αλλά και την αμηχανία που ένιωσε βλέποντας για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα. Μεταξύ άλλων σχολίαζε: «Αντιδράω στις εμφανίσεις μας στο Καλλιμάρμαρο πέρυσι. Ορκίζομαι ότι δεν το έχω δει ποτέ. Χαρούμενος ήμουν τότε. Έχω χάσει 15 κιλά από τότε. Όμορφη η Άννα. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή να το κάνουμε αυτή τη στιγμή λίγο συγκινούμαι τώρα. Νιώθω άβολα. Να ο Κάρλος, περσινά ξινά σταφύλια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στην ένταση που είχε η συναυλία και στην ανταπόκριση του κόσμου, ενώ εστίασε και στην άνεση που, όπως παρατήρησε, είχε αναπτύξει η Άννα Βίσση μαζί του όταν βρίσκονταν πάνω στη σκηνή: «Αυτές οι φωνές που ακούμε τώρα είναι επικές. Στο στάδιο μέσα ακούγεται λες και σείεται η πόλη, είναι σοκαριστικό. Πόσο άνετα νιώθει η Άννα με εμένα πάνω στη σκηνή, είναι κούκλα εδώ».
Ο Νικόλας Ραπάτης είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο μέσω ανάρτησης στα social media το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Η καλλιτέχνιδα από τη μεριά της είχε απαντήσει κάτω από τη δημοσίευσή του, σημειώνοντας: «Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».
Ο τραγουδιστής, που συνεργάστηκε με την καλλιτέχνιδα για δέκα χρόνια, παρακολούθησε ξανά αποσπάσματα από τις εμφανίσεις τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σχολιάζοντας αυθόρμητα σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Instagram, όσα έβλεπε και τις αναμνήσεις που του ξύπνησαν. «Ένα χρόνο πριν, Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τις όμορφες στιγμές και προχωράμε» σημείωσε στη λεζάντα.
Αρχικά, ο Νικόλας Ραπτάκης αναφέρθηκε στην εικόνα του από εκείνη την περίοδο, σχολιάζοντας την αλλαγή στην εμφάνισή του και εκφράζοντας τη συγκίνησή του, αλλά και την αμηχανία που ένιωσε βλέποντας για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα. Μεταξύ άλλων σχολίαζε: «Αντιδράω στις εμφανίσεις μας στο Καλλιμάρμαρο πέρυσι. Ορκίζομαι ότι δεν το έχω δει ποτέ. Χαρούμενος ήμουν τότε. Έχω χάσει 15 κιλά από τότε. Όμορφη η Άννα. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή να το κάνουμε αυτή τη στιγμή λίγο συγκινούμαι τώρα. Νιώθω άβολα. Να ο Κάρλος, περσινά ξινά σταφύλια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στην ένταση που είχε η συναυλία και στην ανταπόκριση του κόσμου, ενώ εστίασε και στην άνεση που, όπως παρατήρησε, είχε αναπτύξει η Άννα Βίσση μαζί του όταν βρίσκονταν πάνω στη σκηνή: «Αυτές οι φωνές που ακούμε τώρα είναι επικές. Στο στάδιο μέσα ακούγεται λες και σείεται η πόλη, είναι σοκαριστικό. Πόσο άνετα νιώθει η Άννα με εμένα πάνω στη σκηνή, είναι κούκλα εδώ».
Ο Νικόλας Ραπάτης είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο μέσω ανάρτησης στα social media το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Η καλλιτέχνιδα από τη μεριά της είχε απαντήσει κάτω από τη δημοσίευσή του, σημειώνοντας: «Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».
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