The Voice: Ο πρώην παίκτης του Ατρόμητου που έκλεψε τις εντυπώσεις και η Έλενα Παπαρίζου που δελέασε παίκτη με... μακαρόνια με κιμά
The Voice: Ο πρώην παίκτης του Ατρόμητου που έκλεψε τις εντυπώσεις και η Έλενα Παπαρίζου που δελέασε παίκτη με... μακαρόνια με κιμά
Οι στιγμές που ξεχώρισαν στο νέο επεισόδιο του τάλεντ σόου- Δείτε βίντεο
Ένας άλλοτε ποδοσφαιριστής, το δέλεαρ της Έλενας Παπαρίζου στην προσπάθειά της να διεκδικήσει έναν παίκτη, αλλά και η παρουσία της κόρης του Στέφανου Μπορμπόκη ξεχώρισαν στο νέο επεισόδιο του The Voice.
Το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου ένας πρώην παίκτης του Ατρόμητου βρέθηκε στη σκηνή του τάλεντ σόου για τις Blind Auditions, φιλοδοξώντας να κερδίσει μια θέση. Ο Κωνσταντίνος Νιτσάκης αποφάσισε να στραφεί στη μουσική, μετά τη γνωριμία του με έναν πλανόδιο τραγουδιστή. Αν και ερασιτέχνης, στοχεύει πλέον σε μια καριέρα στη μουσική σκηνή. «Στη ζωή μου δεν έχω μάθει να βάζω φρένο. Έχω μάθει να κατακτώ κορυφές και ένα ταξίδι που θα καταλήξει στην κορυφή ξεκινά αμέσως τώρα», είπε αποφασισμένος, πριν βρεθεί απέναντι στους τέσσερις coaches για να τραγουδήσει το κομμάτι «Κίνδυνος».
Με την ερμηνεία του, ο 26χρονος από την Αιτωλοακαρνανία κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, με τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και την Πάολα να γυρίζουν τις καρέκλες για να τον διεκδικήσουν. Τελικά, ο Κωνσταντίνος Νιτσάκης κατέληξε στην ομάδα της Πάολας, ανακοινώνοντας την απόφασή του τραγουδώντας ένα κομμάτι της.
Ο Χρήστος Βαλαράκος ήταν ένας ακόμη διαγωνιζόμενος που ξεχώρισε στο χθεσινό επεισόδιο. Αφού κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα και της Έλενας Παπαρίζου, τραγουδώντας το «Treasure», ακολούθησε «πόλεμος» ανάμεσα στους τρεις coaches.
Ο Χρήστος Μάστορας έκανε την προσπάθειά του τραγουδώντας μαζί του το «Έλα μου» του Σάκη Ρουβά. Με τη σειρά της, η Έλενα Παπαρίζου προσπάθησε να τον δελεάσει, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι θα του φτιάξει μακαρόνια με κιμά, όπως αναφέρει και χαρακτηριστικός στίχος του τραγουδιού. «Εγώ θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά, τα κάνω πάρα πολύ καλά κιόλας. Θέλεις να σου κάνω και μασάζ στα πόδια σου;», του είπε με τον Χρήστο Βαλαράκο να της απαντά: «Όχι, όχι, δεν χρειάζεται». «Αλήθεια, σου λέω γιατί εγώ δεν το τραγουδάω απλά, μπορώ να το κάνω κιόλας», επέμεινε η τραγουδίστρια.
Στο παιχνίδι της διεκδίκησης μπήκε και ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος τραγούδησε για εκείνον το «Δεν είμαι αυτός που θες». Τελικά, ο Χρήστος Βαλαράκος αποφάσισε να μπει στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.
Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, πραγματοποιήθηκε μια εμφάνιση με έντονη συναισθηματική φόρτιση, με πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Μπορμπόκη, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 59 ετών. Η 37χρονη ερμήνευσε το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ και κατάφερε να πείσει τρεις από τους τέσσερις coaches να διεκδικήσουν την παρουσία της στις ομάδες τους.
Πριν από την εμφάνισή της, η Χριστίνα Μπορμπόκη αναφέρθηκε στον πατέρα της και εξήγησε πως ο θάνατός του ήταν εκείνος που την έκανε να αποφασίσει να ασχοληθεί πιο ουσιαστικά με τη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι. «Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος. Θα με βοηθήσει και θα χαρεί με αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.
Το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου ένας πρώην παίκτης του Ατρόμητου βρέθηκε στη σκηνή του τάλεντ σόου για τις Blind Auditions, φιλοδοξώντας να κερδίσει μια θέση. Ο Κωνσταντίνος Νιτσάκης αποφάσισε να στραφεί στη μουσική, μετά τη γνωριμία του με έναν πλανόδιο τραγουδιστή. Αν και ερασιτέχνης, στοχεύει πλέον σε μια καριέρα στη μουσική σκηνή. «Στη ζωή μου δεν έχω μάθει να βάζω φρένο. Έχω μάθει να κατακτώ κορυφές και ένα ταξίδι που θα καταλήξει στην κορυφή ξεκινά αμέσως τώρα», είπε αποφασισμένος, πριν βρεθεί απέναντι στους τέσσερις coaches για να τραγουδήσει το κομμάτι «Κίνδυνος».
Με την ερμηνεία του, ο 26χρονος από την Αιτωλοακαρνανία κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, με τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και την Πάολα να γυρίζουν τις καρέκλες για να τον διεκδικήσουν. Τελικά, ο Κωνσταντίνος Νιτσάκης κατέληξε στην ομάδα της Πάολας, ανακοινώνοντας την απόφασή του τραγουδώντας ένα κομμάτι της.
Ο Χρήστος Βαλαράκος ήταν ένας ακόμη διαγωνιζόμενος που ξεχώρισε στο χθεσινό επεισόδιο. Αφού κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα και της Έλενας Παπαρίζου, τραγουδώντας το «Treasure», ακολούθησε «πόλεμος» ανάμεσα στους τρεις coaches.
Ο Χρήστος Μάστορας έκανε την προσπάθειά του τραγουδώντας μαζί του το «Έλα μου» του Σάκη Ρουβά. Με τη σειρά της, η Έλενα Παπαρίζου προσπάθησε να τον δελεάσει, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι θα του φτιάξει μακαρόνια με κιμά, όπως αναφέρει και χαρακτηριστικός στίχος του τραγουδιού. «Εγώ θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά, τα κάνω πάρα πολύ καλά κιόλας. Θέλεις να σου κάνω και μασάζ στα πόδια σου;», του είπε με τον Χρήστο Βαλαράκο να της απαντά: «Όχι, όχι, δεν χρειάζεται». «Αλήθεια, σου λέω γιατί εγώ δεν το τραγουδάω απλά, μπορώ να το κάνω κιόλας», επέμεινε η τραγουδίστρια.
Στο παιχνίδι της διεκδίκησης μπήκε και ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος τραγούδησε για εκείνον το «Δεν είμαι αυτός που θες». Τελικά, ο Χρήστος Βαλαράκος αποφάσισε να μπει στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.
Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, πραγματοποιήθηκε μια εμφάνιση με έντονη συναισθηματική φόρτιση, με πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Μπορμπόκη, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 59 ετών. Η 37χρονη ερμήνευσε το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ και κατάφερε να πείσει τρεις από τους τέσσερις coaches να διεκδικήσουν την παρουσία της στις ομάδες τους.
Πριν από την εμφάνισή της, η Χριστίνα Μπορμπόκη αναφέρθηκε στον πατέρα της και εξήγησε πως ο θάνατός του ήταν εκείνος που την έκανε να αποφασίσει να ασχοληθεί πιο ουσιαστικά με τη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι. «Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος. Θα με βοηθήσει και θα χαρεί με αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια μίλησε και για τα παιδικά της χρόνια, τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με το ποδόσφαιρο και την παρουσία του πατέρα της στον ΠΑΟΚ. «Ο πατέρας μου ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα. Πήγαινα πάντα σε παιχνίδια που έπαιζε ο πατέρας μου», είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει φυλάξει μία από τις αυθεντικές φανέλες με τις οποίες εκείνος αγωνιζόταν και εξακολουθεί να τη φορά όταν επισκέπτεται το γήπεδο της Τούμπας. «Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου», εξομολογήθηκε.
Η ερμηνεία της Χριστίνας Μπορμπόκη απέσπασε τη θετική ανταπόκριση της Πάολας, της Έλενας Παπαρίζου και του Χρήστου Μάστορα, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους. Ο Πάνος Μουζουράκης, παρότι δεν πάτησε το κουμπί, αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε το όνομα της διαγωνιζόμενης. Αναγνωρίζοντας το επίθετο, τη ρώτησε εάν είχε συγγένεια με τον γνωστό ποδοσφαιριστή.
Όταν εκείνη του απάντησε ότι ήταν ο πατέρας της, ο τραγουδιστής αντέδρασε με ενθουσιασμό, ανακαλώντας στιγμές από την ποδοσφαιρική του διαδρομή. «Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε, αναφερόμενος και στον Γιώργο Σκαρτάδο, ο οποίος είχε αγωνιστεί μαζί με τον Στέφανο Μπορμπόκη στον ΠΑΟΚ.
Στο τέλος της διαδικασίας, η Χριστίνα Μπορμπόκη επέλεξε να συνεχίσει με τον Χρήστο Μάστορα, περνώντας στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει φυλάξει μία από τις αυθεντικές φανέλες με τις οποίες εκείνος αγωνιζόταν και εξακολουθεί να τη φορά όταν επισκέπτεται το γήπεδο της Τούμπας. «Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου», εξομολογήθηκε.
Η ερμηνεία της Χριστίνας Μπορμπόκη απέσπασε τη θετική ανταπόκριση της Πάολας, της Έλενας Παπαρίζου και του Χρήστου Μάστορα, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους. Ο Πάνος Μουζουράκης, παρότι δεν πάτησε το κουμπί, αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε το όνομα της διαγωνιζόμενης. Αναγνωρίζοντας το επίθετο, τη ρώτησε εάν είχε συγγένεια με τον γνωστό ποδοσφαιριστή.
Όταν εκείνη του απάντησε ότι ήταν ο πατέρας της, ο τραγουδιστής αντέδρασε με ενθουσιασμό, ανακαλώντας στιγμές από την ποδοσφαιρική του διαδρομή. «Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε, αναφερόμενος και στον Γιώργο Σκαρτάδο, ο οποίος είχε αγωνιστεί μαζί με τον Στέφανο Μπορμπόκη στον ΠΑΟΚ.
Στο τέλος της διαδικασίας, η Χριστίνα Μπορμπόκη επέλεξε να συνεχίσει με τον Χρήστο Μάστορα, περνώντας στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού.
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