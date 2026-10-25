The Voice: Ο πρώην παίκτης του Ατρόμητου που έκλεψε τις εντυπώσεις και η Έλενα Παπαρίζου που δελέασε παίκτη με... μακαρόνια με κιμά

Η ίδια μίλησε και για τα παιδικά της χρόνια, τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με το ποδόσφαιρο και την παρουσία του πατέρα της στον ΠΑΟΚ. «Ο πατέρας μου ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα. Πήγαινα πάντα σε παιχνίδια που έπαιζε ο πατέρας μου», είπε χαρακτηριστικά.Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει φυλάξει μία από τις αυθεντικές φανέλες με τις οποίες εκείνος αγωνιζόταν και εξακολουθεί να τη φορά όταν επισκέπτεται το γήπεδο της Τούμπας. «Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου», εξομολογήθηκε.Η ερμηνεία της Χριστίνας Μπορμπόκη απέσπασε τη θετική ανταπόκριση της Πάολας, της Έλενας Παπαρίζου και του Χρήστου Μάστορα, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους. Ο Πάνος Μουζουράκης, παρότι δεν πάτησε το κουμπί, αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε το όνομα της διαγωνιζόμενης. Αναγνωρίζοντας το επίθετο, τη ρώτησε εάν είχε συγγένεια με τον γνωστό ποδοσφαιριστή.Όταν εκείνη του απάντησε ότι ήταν ο πατέρας της, ο τραγουδιστής αντέδρασε με ενθουσιασμό, ανακαλώντας στιγμές από την ποδοσφαιρική του διαδρομή. «Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε, αναφερόμενος και στον Γιώργο Σκαρτάδο, ο οποίος είχε αγωνιστεί μαζί με τον Στέφανο Μπορμπόκη στον ΠΑΟΚ.Στο τέλος της διαδικασίας, η Χριστίνα Μπορμπόκη επέλεξε να συνεχίσει με τον Χρήστο Μάστορα, περνώντας στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού.