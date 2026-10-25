Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη στο Voice: «Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου»

Η 37χρονη Χριστίνα Μπορμπόκη μίλησε για τον πατέρα της που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, ερμήνευσε το «Ζητάτε να σας πω» και έκανε τρεις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους - Η έκπληξη του Πάνου Μουζουράκη όταν έμαθε ποια ήταν