Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη στο Voice: «Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου»
Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη στο Voice: «Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου»
Η 37χρονη Χριστίνα Μπορμπόκη μίλησε για τον πατέρα της που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, ερμήνευσε το «Ζητάτε να σας πω» και έκανε τρεις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους - Η έκπληξη του Πάνου Μουζουράκη όταν έμαθε ποια ήταν
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice» χθες βράδυ, όταν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού ανέβηκε η Χριστίνα Μπορμπόκη, κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 59 ετών.
Η 37χρονη διαγωνιζόμενη συμμετείχε στις Blind Auditions, επιλέγοντας να ερμηνεύσει το «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ, και κατάφερε να κερδίσει την προσοχή τριών από τους τέσσερις coaches. Πριν, όμως, εμφανιστεί μπροστά τους, είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον πατέρα της, τις αναμνήσεις της από την Τούμπα και την απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό της στο τραγούδι μετά τον θάνατό του.
Η Χριστίνα περιέγραψε πόσο στενή ήταν η σχέση τους και αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να κρατά μια από τις παλιές φανέλες του, την οποία φορά όταν πηγαίνει στο γήπεδο, καθώς με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ότι ο πατέρας της βρίσκεται ακόμη κοντά της.
«Ο πατέρας μου ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα. Πήγαινα πάντα σε παιχνίδια που έπαιζε ο πατέρας μου», ανέφερε η διαγωνιζόμενη.
Στη συνέχεια, μίλησε για το ιδιαίτερο ενθύμιο που έχει κρατήσει από εκείνον: «Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου».
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Η απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, πριν από περίπου έξι μήνες, αποτέλεσε, όπως εξήγησε η κόρη του, το γεγονός που την ώθησε να κάνει το επόμενο βήμα και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον μουσικό διαγωνισμό.
«Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος. Θα με βοηθήσει και θα χαρεί με αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω», είπε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.
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«Ήταν ο πατέρας μου», του απάντησε η Χριστίνα, προκαλώντας την έκπληξή του. «Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε ο Πάνος Μουζουράκης, θυμούμενος την εποχή που ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνιζόταν με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», έχοντας συμπαίκτη τον Γιώργο Σκαρτάδο.
Η 37χρονη, έχοντας εξασφαλίσει τρεις θετικές ψήφους, κλήθηκε στη συνέχεια να επιλέξει με ποιον coach θα συνέχιζε την πορεία της στον διαγωνισμό. Τελικά, αποφάσισε να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του «The Voice».
Η 37χρονη διαγωνιζόμενη συμμετείχε στις Blind Auditions, επιλέγοντας να ερμηνεύσει το «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ, και κατάφερε να κερδίσει την προσοχή τριών από τους τέσσερις coaches. Πριν, όμως, εμφανιστεί μπροστά τους, είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον πατέρα της, τις αναμνήσεις της από την Τούμπα και την απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό της στο τραγούδι μετά τον θάνατό του.
Η Χριστίνα περιέγραψε πόσο στενή ήταν η σχέση τους και αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να κρατά μια από τις παλιές φανέλες του, την οποία φορά όταν πηγαίνει στο γήπεδο, καθώς με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ότι ο πατέρας της βρίσκεται ακόμη κοντά της.
«Ο πατέρας μου ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα. Πήγαινα πάντα σε παιχνίδια που έπαιζε ο πατέρας μου», ανέφερε η διαγωνιζόμενη.
Στη συνέχεια, μίλησε για το ιδιαίτερο ενθύμιο που έχει κρατήσει από εκείνον: «Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου».
Η απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, πριν από περίπου έξι μήνες, αποτέλεσε, όπως εξήγησε η κόρη του, το γεγονός που την ώθησε να κάνει το επόμενο βήμα και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον μουσικό διαγωνισμό.
«Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος. Θα με βοηθήσει και θα χαρεί με αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω», είπε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.
Οι τρεις καρέκλες και η έκπληξη του Πάνου ΜουζουράκηΗ Χριστίνα Μπορμπόκη επέλεξε για την οντισιόν της το διαχρονικό τραγούδι «Ζητάτε να σας πω», καταφέρνοντας με την ερμηνεία της να κάνει την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Αν και ο Πάνος Μουζουράκης δεν γύρισε, η μεγαλύτερη έκπληξη για εκείνον ήρθε όταν η διαγωνιζόμενη αποκάλυψε το όνομά της. Ακούγοντας το επώνυμο Μπορμπόκη, ο τραγουδιστής θέλησε να μάθει εάν είχε κάποια συγγενική σχέση με τον παλαίμαχο άσο του ΠΑΟΚ.
«Ήταν ο πατέρας μου», του απάντησε η Χριστίνα, προκαλώντας την έκπληξή του. «Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε ο Πάνος Μουζουράκης, θυμούμενος την εποχή που ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνιζόταν με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», έχοντας συμπαίκτη τον Γιώργο Σκαρτάδο.
Η 37χρονη, έχοντας εξασφαλίσει τρεις θετικές ψήφους, κλήθηκε στη συνέχεια να επιλέξει με ποιον coach θα συνέχιζε την πορεία της στον διαγωνισμό. Τελικά, αποφάσισε να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του «The Voice».
Η πορεία του Στέφανου Μπορμπόκη στον ΠΑΟΚ και την Εθνική ΕλλάδαςΟ Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 2026, σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.
Γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη και συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με τον ΠΑΟΚ.
Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της ομάδας της Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Α' Εθνική την τελευταία αγωνιστική της περιόδου 1985-1986, απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.
Στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της. Η πιο παραγωγική του χρονιά ήταν η περίοδος 1987-1988, όταν σημείωσε εννέα γκολ σε 26 συμμετοχές.
Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και συνέχισε την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, με τον οποίο κατέγραψε 60 συμμετοχές και δέκα γκολ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 1997-1998 φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Ολοκλήρωσε την επαγγελματική του διαδρομή στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία πραγματοποίησε 29 συμμετοχές και σημείωσε έξι γκολ. Υπήρξε επίσης βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988.
Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της ομάδας της Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Α' Εθνική την τελευταία αγωνιστική της περιόδου 1985-1986, απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.
Στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της. Η πιο παραγωγική του χρονιά ήταν η περίοδος 1987-1988, όταν σημείωσε εννέα γκολ σε 26 συμμετοχές.
Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και συνέχισε την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, με τον οποίο κατέγραψε 60 συμμετοχές και δέκα γκολ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 1997-1998 φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Ολοκλήρωσε την επαγγελματική του διαδρομή στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία πραγματοποίησε 29 συμμετοχές και σημείωσε έξι γκολ. Υπήρξε επίσης βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988.
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