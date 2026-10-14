Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συγκινήθηκε on camera ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου «να τον περιμένεις και να τον προσέχεις»
Συγκινήθηκε on camera ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου «να τον περιμένεις και να τον προσέχεις»
«Θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα» είπε ο Τάκης Ζαχαράτος
Συγκινήθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος μιλώντας στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης για τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς να μπορεί σε κάποιο σημείο να κρατήσει τον λυγμό του.
Όπως είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, «θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα».
Με εμφανή, δε, τη συγκίνησή του ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε: «εύχομαι όλη αυτή την αγάπη που παίρνει αυτή τη στιγμή, αν δεν την είχε συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, εύχομαι να την παίρνει. Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου "να τον περιμένεις και να τον προσέχεις"».
Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε και στην αρχή της συνέντευξής του στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας «εμένα ήταν φίλος μου και τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον γνώριζα από τα πρώτα του βήματα. Δεν έπρεπε να φύγει. Αρνούμαι να το πιστέψω, σφίγγεται ψυχή μου και το στομάχι μου, θεωρώ ότι βλέπω ένα όνειρο και κάνουμε μια κουβέντα και θα εμφανιστεί και θα μας πει ότι κάνουμε πλάκα».
Όπως είπε για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή υπό συνθήκες που διερευνώνται «έζησα έναν άνθρωπο που ήρθε στο κομμωτήριο και μου είπε κάνε μου την Αλίκη, γίναμε πολύ φίλοι, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Γιατί η Πάτρα με τη Νίκαια μοιάζουν τα σπίτια είναι ανοιχτά, θα πούμε τα μπινελίκια μας και τα αστεία μας».
«Έχω την ανάμνηση ενός ανθρώπου με απίστευτο χιούμορ και με τεράστιο ταλέντο να είναι μάνατζερ του εαυτού του. θα μπορούσε να είναι συγκλονιστικός ηθοποιός» κατέληξε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, «θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα».
Με εμφανή, δε, τη συγκίνησή του ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε: «εύχομαι όλη αυτή την αγάπη που παίρνει αυτή τη στιγμή, αν δεν την είχε συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, εύχομαι να την παίρνει. Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου "να τον περιμένεις και να τον προσέχεις"».
Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε και στην αρχή της συνέντευξής του στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας «εμένα ήταν φίλος μου και τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον γνώριζα από τα πρώτα του βήματα. Δεν έπρεπε να φύγει. Αρνούμαι να το πιστέψω, σφίγγεται ψυχή μου και το στομάχι μου, θεωρώ ότι βλέπω ένα όνειρο και κάνουμε μια κουβέντα και θα εμφανιστεί και θα μας πει ότι κάνουμε πλάκα».
Όπως είπε για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή υπό συνθήκες που διερευνώνται «έζησα έναν άνθρωπο που ήρθε στο κομμωτήριο και μου είπε κάνε μου την Αλίκη, γίναμε πολύ φίλοι, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Γιατί η Πάτρα με τη Νίκαια μοιάζουν τα σπίτια είναι ανοιχτά, θα πούμε τα μπινελίκια μας και τα αστεία μας».
«Έχω την ανάμνηση ενός ανθρώπου με απίστευτο χιούμορ και με τεράστιο ταλέντο να είναι μάνατζερ του εαυτού του. θα μπορούσε να είναι συγκλονιστικός ηθοποιός» κατέληξε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
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