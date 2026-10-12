Σοφία Βεργκάρα: Η απάντηση του πρώην συζύγου της στις αιχμές της περί «ναρκισσισμού» μετά τις αποκαλύψεις για τον γάμο τους

Ο Τζο Μανγκανιέλο ισχυρίστηκε ότι η ηθοποιός αρνιόταν να τον αγακλιάσει, ενώ εκείνος έδινε μάχη με αυτοάνοσο νόσημα





Ο 49χρονος ηθοποιός, που πρόσφατα προχώρησε σε αποκαλύψεις για τον γάμο τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, κάλεσε όσους τον επικρίνουν να διαβάσουν πρώτα το βιβλίο του, τονίζοντας ότι στόχος του δεν είναι να κατηγορήσει την πρώην σύζυγό του, αλλά να περιγράψει όσα βίωσε.







Η 54χρονη ηθοποιός είχε αναδημοσιεύσει ένα γράφημα που συνέκρινε τη συμπεριφορά ενός «καλού άνδρα» με εκείνη ενός «ναρκισσιστή άνδρα». Την αρχική ανάρτηση είχε κάνει ο 35χρονος γιος της, Μανόλο Γκονσάλες Βεργκάρα. Κάτω από το γράφημα αναγραφόταν το εξής μήνυμα: «Να θυμάστε, παιδιά, όταν έχετε να κάνετε με έναν ναρκισσιστή, δεν έχει σημασία πόσα κάνετε γι' αυτόν, γιατί θα σας κρατά κακία γι' αυτά και τίποτα δεν θα είναι ποτέ αρκετό. Και με κάποιον τρόπο θα προσπαθεί πάντα να σας παρουσιάσει ως τον κακό της υπόθεσης».







Τότε, ο ηθοποιός απάντησε: «Πιστεύω ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να διαβάσει το βιβλίο και να καταλάβει περί τίνος πραγματικά πρόκειται, γιατί δεν αφορά αυτό το θέμα. Αφορά όσα υπέφερα». Όπως εξήγησε, το «Bloodlines» είναι ένα βιβλίο για «την επιβίωση αλλά και την ελπίδα».



Στο βιβλίο του, ο Μανγκανιέλο περιγράφει το τέλος του επταετούς γάμου του με τη Βεργκάρα, σημειώνοντας ότι τα συμπτώματα της ασθένειάς του άρχισαν να εμφανίζονται λίγο μετά τον γάμο τους, το 2015. Ο ηθοποιός γράφει ότι η ασθένειά του είχε ως αποτέλεσμα ο γάμος τους να «στερηθεί εντελώς κάθε συναίσθημα».



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Η Βεργκάρα είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ο γάμος τους έληξε εξαιτίας της διαφωνίας τους σχετικά με την απόκτηση παιδιών. Το 2024 είχε εξηγήσει: «Ο σύζυγός μου ήταν νεότερος. Ήθελε να αποκτήσει παιδιά και εγώ δεν ήθελα να γίνω μητέρα σε μεγάλη ηλικία... Αισθάνομαι ότι αυτό δεν θα ήταν δίκαιο για το παιδί. Σέβομαι όποιον το κάνει, αλλά δεν είναι πια κάτι που θέλω για τον εαυτό μου».



Εκείνη την περίοδο, ο Μανγκανιέλο είχε διαψεύσει ότι το θέμα των παιδιών ήταν η αιτία του χωρισμού τους. Στο βιβλίο του, μάλιστα, αναφέρει ότι η μάχη του με το αυτοάνοσο νόσημα ήταν εκείνη που τον οδήγησε στην απόφαση να μην επιδιώξει να γίνει πατέρας.



Στις αιχμές της πρώην συζύγου του, Σοφία Βεργκάρα , η οποία αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανάρτηση για τους «ναρκισσιστές άνδρες» , απάντησε ο Τζο Μανγκανιέλο Ο 49χρονος ηθοποιός, που πρόσφατα προχώρησε σε αποκαλύψεις για τον γάμο τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, κάλεσε όσους τον επικρίνουν να διαβάσουν πρώτα το βιβλίο του, τονίζοντας ότι στόχος του δεν είναι να κατηγορήσει την πρώην σύζυγό του, αλλά να περιγράψει όσα βίωσε.Ο Μανγκανιέλο εμφανίστηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» για να παρουσιάσει τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Bloodlines», στα οποία αναφέρεται στη μάχη του με ένα αυτοάνοσο νόσημα που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ τον ρώτησε για μια πρόσφατη ανάρτηση της πρώην συζύγου του στο Instagram.Η 54χρονη ηθοποιός είχε αναδημοσιεύσει ένα γράφημα που συνέκρινε τη συμπεριφορά ενός «καλού άνδρα» με εκείνη ενός «ναρκισσιστή άνδρα». Την αρχική ανάρτηση είχε κάνει ο 35χρονος γιος της, Μανόλο Γκονσάλες Βεργκάρα. Κάτω από το γράφημα αναγραφόταν το εξής μήνυμα: «Να θυμάστε, παιδιά, όταν έχετε να κάνετε με έναν ναρκισσιστή, δεν έχει σημασία πόσα κάνετε γι' αυτόν, γιατί θα σας κρατά κακία γι' αυτά και τίποτα δεν θα είναι ποτέ αρκετό. Και με κάποιον τρόπο θα προσπαθεί πάντα να σας παρουσιάσει ως τον κακό της υπόθεσης».Αναφερόμενη στην ανάρτηση της Βεργκάρα, η Κινγκ είπε στον Μανγκανιέλο: «Ο γιος της δημοσίευσε κάτι σχετικά με το τι συμβαίνει όταν έχεις να κάνεις με έναν ναρκισσιστή άνδρα, και εκείνη έκανε like στην ανάρτηση. Φαίνεται ουσιαστικά να λένε ότι, ναι, είναι τρομερό αυτό που σου συνέβη, αλλά στην πραγματικότητα είσαι ναρκισσιστής. Τι έχεις να απαντήσεις σε αυτό;».Τότε, ο ηθοποιός απάντησε: «Πιστεύω ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να διαβάσει το βιβλίο και να καταλάβει περί τίνος πραγματικά πρόκειται, γιατί δεν αφορά αυτό το θέμα. Αφορά όσα υπέφερα». Όπως εξήγησε, το «Bloodlines» είναι ένα βιβλίο για «την επιβίωση αλλά και την ελπίδα».Στο βιβλίο του, ο Μανγκανιέλο περιγράφει το τέλος του επταετούς γάμου του με τη Βεργκάρα, σημειώνοντας ότι τα συμπτώματα της ασθένειάς του άρχισαν να εμφανίζονται λίγο μετά τον γάμο τους, το 2015. Ο ηθοποιός γράφει ότι η ασθένειά του είχε ως αποτέλεσμα ο γάμος τους να «στερηθεί εντελώς κάθε συναίσθημα». Ισχυρίζεται ότι η Βεργκάρα αρνούνταν να τον αγκαλιάσει , ενώ κορόιδευε και το κατοικίδιό του, ένα σκυλάκι ράτσας τσιουάουα.Η Βεργκάρα είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ο γάμος τους έληξε εξαιτίας της διαφωνίας τους σχετικά με την απόκτηση παιδιών. Το 2024 είχε εξηγήσει: «Ο σύζυγός μου ήταν νεότερος. Ήθελε να αποκτήσει παιδιά και εγώ δεν ήθελα να γίνω μητέρα σε μεγάλη ηλικία... Αισθάνομαι ότι αυτό δεν θα ήταν δίκαιο για το παιδί. Σέβομαι όποιον το κάνει, αλλά δεν είναι πια κάτι που θέλω για τον εαυτό μου».Εκείνη την περίοδο, ο Μανγκανιέλο είχε διαψεύσει ότι το θέμα των παιδιών ήταν η αιτία του χωρισμού τους. Στο βιβλίο του, μάλιστα, αναφέρει ότι η μάχη του με το αυτοάνοσο νόσημα ήταν εκείνη που τον οδήγησε στην απόφαση να μην επιδιώξει να γίνει πατέρας.

Σε συνέντευξή του στο PEOPLE, ο Μανγκανιέλο εξήγησε ότι η αναφορά στον χωρισμό του «δεν ήταν ο σκοπός του βιβλίου», αλλά ήταν απαραίτητη για να περιγράψει τη διαδρομή του προς τη σωματική και ψυχική ανάρρωση.

«Λέω την αλήθεια στο βιβλίο, ακόμη κι όταν είναι εξαιρετικά επώδυνη», δήλωσε.



«Η πραγματικότητα είναι επίσης πολύ πιο σύνθετη και δεν είναι κάτι που μπορεί να χωρέσει σε μια σύντομη δήλωση. Έγραψα αυτό το βιβλίο επειδή θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιος πραγματικά είμαι, και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκαζόμουν να κρύβω τον πραγματικό μου εαυτό», ξεκαθάρισε.



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