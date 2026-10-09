Οι αιχμές της Βεργκάρα για τους «ναρκισσιστές άνδρες» μετά τις αποκαλύψεις του πρώην συζύγου της για τον γάμο τους
Οι αιχμές της Βεργκάρα για τους «ναρκισσιστές άνδρες» μετά τις αποκαλύψεις του πρώην συζύγου της για τον γάμο τους
Ο Τζο Μανγκανιέλο υποστηρίζει ότι, ενώ έδινε μάχη με αυτοάνοσο νόσημα και παρακαλούσε την ηθοποιό να τον αγκαλιάσει, εκείνη αρνιόταν
Σε αιχμές για τους «ναρκισσιστές άνδρες» προχώρησε η Σοφία Βεργκάρα μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του Τζο Μανγκανιέλο, ο οποίος καταφέρεται εναντίον της πρώην συζύγου του στην αυτοβιογραφία του που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.
Η ανάρτηση στο Instagram, την οποία είχε δημοσιεύσει αρχικά ο γιος της, Μανόλο, αναφερόταν στο πώς είναι να «έχεις να κάνεις με έναν ναρκισσιστή», αντιπαραβάλλοντας τη συμπεριφορά του με εκείνη των «καλών ανδρών». «Να θυμάστε, παιδιά… δεν έχει σημασία πόσα κάνετε για έναν ναρκισσιστή», έγραψε ο 35χρονος γιος της ηθοποιού.
«Θα σας κρατάει κακία γι' αυτό, τίποτα δεν θα είναι ποτέ αρκετό και με κάποιον τρόπο θα προσπαθεί πάντα να σας παρουσιάσει ως τον κακό της υπόθεσης», συνέχισε.
Η ανάρτηση ολοκληρωνόταν με emoji που απεικόνιζαν χειροκροτήματα, σαμπάνια και μια γυναίκα που χορεύει, δίνοντας έναν πανηγυρικό τόνο στο μήνυμα. Το σχετικό γράφημα περιλάμβανε επίσης μια σειρά από χαρακτηριστικά που αποδίδονταν στους ναρκισσιστές, όπως ότι «επιδιώκουν να αισθάνονται ανώτεροι» και «συμπεριφέρονται σαν τον Πίτερ Παν», μεταξύ άλλων αρνητικών συμπεριφορών.
Μία μέρα πριν, η Βεργκάρα είχε αναδημοσιεύσει ακόμη ένα μήνυμα με νόημα, σύμφωνα με το οποίο «η ικανότητα να γελά κανείς με τον εαυτό του» αποτελεί ένδειξη «της υψηλότερης μορφής νοημοσύνης», ενώ η αδυναμία να το κάνει είναι απόδειξη ότι «έχεις να κάνεις με έναν ηλίθιο».
Την αρχική ανάρτηση είχε κάνει ο Τομ Μπρέιντι, ο οποίος είχε γράψει ότι «η ζωή είναι πολύ μικρή για να τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά». Η Βεργκάρα φάνηκε να συμφωνεί, προσθέτοντας emoji χειροκροτήματος.
Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Bloodlines», ο Μανγκανιέλο υποστηρίζει ότι ο γάμος του με τη Βεργκάρα είχε καταλήξει να είναι «εντελώς στερημένος από κάθε συναίσθημα». Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγός του αρνούνταν να τον αγκαλιάσει, ακόμη και όταν την παρακαλούσε, την περίοδο που έδινε μια σχεδόν μοιραία μάχη με ένα αυτοάνοσο νόσημα.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει επίσης ότι η Σοφία Βεργκάρα τον «γελοιοποίησε» για τον σκύλο που είχε υιοθετήσει το 2019, όταν αντιμετώπιζε αυτοκτονικές σκέψεις.
Η ανάρτηση στο Instagram, την οποία είχε δημοσιεύσει αρχικά ο γιος της, Μανόλο, αναφερόταν στο πώς είναι να «έχεις να κάνεις με έναν ναρκισσιστή», αντιπαραβάλλοντας τη συμπεριφορά του με εκείνη των «καλών ανδρών». «Να θυμάστε, παιδιά… δεν έχει σημασία πόσα κάνετε για έναν ναρκισσιστή», έγραψε ο 35χρονος γιος της ηθοποιού.
«Θα σας κρατάει κακία γι' αυτό, τίποτα δεν θα είναι ποτέ αρκετό και με κάποιον τρόπο θα προσπαθεί πάντα να σας παρουσιάσει ως τον κακό της υπόθεσης», συνέχισε.
Η ανάρτηση ολοκληρωνόταν με emoji που απεικόνιζαν χειροκροτήματα, σαμπάνια και μια γυναίκα που χορεύει, δίνοντας έναν πανηγυρικό τόνο στο μήνυμα. Το σχετικό γράφημα περιλάμβανε επίσης μια σειρά από χαρακτηριστικά που αποδίδονταν στους ναρκισσιστές, όπως ότι «επιδιώκουν να αισθάνονται ανώτεροι» και «συμπεριφέρονται σαν τον Πίτερ Παν», μεταξύ άλλων αρνητικών συμπεριφορών.
Sofía Vergara shares pointed post about ‘narcissistic men’ after ex Joe Manganiello bashes her in memoir https://t.co/oUaEAHNg9j pic.twitter.com/WxEmhxGNYr— New York Post (@nypost) October 9, 2026
Την αρχική ανάρτηση είχε κάνει ο Τομ Μπρέιντι, ο οποίος είχε γράψει ότι «η ζωή είναι πολύ μικρή για να τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά». Η Βεργκάρα φάνηκε να συμφωνεί, προσθέτοντας emoji χειροκροτήματος.
Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Bloodlines», ο Μανγκανιέλο υποστηρίζει ότι ο γάμος του με τη Βεργκάρα είχε καταλήξει να είναι «εντελώς στερημένος από κάθε συναίσθημα». Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγός του αρνούνταν να τον αγκαλιάσει, ακόμη και όταν την παρακαλούσε, την περίοδο που έδινε μια σχεδόν μοιραία μάχη με ένα αυτοάνοσο νόσημα.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει επίσης ότι η Σοφία Βεργκάρα τον «γελοιοποίησε» για τον σκύλο που είχε υιοθετήσει το 2019, όταν αντιμετώπιζε αυτοκτονικές σκέψεις.
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