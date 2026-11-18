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Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Ρουμανία
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Ρουμανία
Το επίκεντρο εντοπίζεται 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου και 11 χιλιόμετρα από το Νερέζου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Ρουμανία τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11), σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:48 ώρα Ελλάδας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 120 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), το οποίο αρχικά έδωσε τη δόνηση στα 5,5R, το επίκεντρο εντοπίζεται 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 130.000 κατοίκων και 25 χιλιόμετρα νότια του Τούλνιτσι.
Παράλληλα, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε απόσταση 11 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Νερέζου, οικισμού περίπου 4.200 κατοίκων.
Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή θύματα.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:48 ώρα Ελλάδας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 120 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), το οποίο αρχικά έδωσε τη δόνηση στα 5,5R, το επίκεντρο εντοπίζεται 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 130.000 κατοίκων και 25 χιλιόμετρα νότια του Τούλνιτσι.
🔔#Earthquake (#cutremur) M5.5 occurred 25 km S of #Tulnici (#Romania) 3 min ago (local time 02:48:55). More info at:— EMSC (@LastQuake) November 18, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/3HvrotyoWT
🖥https://t.co/83pvjEpu1c pic.twitter.com/PYByxTbuMR
Παράλληλα, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε απόσταση 11 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Νερέζου, οικισμού περίπου 4.200 κατοίκων.
Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή θύματα.
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