Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους: «Τα δύσκολα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες»
Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους: «Τα δύσκολα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες»
Ο προπονητής των πρασίνων στάθηκε στις κρίσιμες φάσεις που επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης στην Μπολόνια
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 84-79 από τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναφέρεται στις λεπτομέρειες που έκριναν την αναμέτρηση.
Στις δηλώσεις του στο flash interview μετά το παιχνίδι, ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε ότι η ομάδα του είχε θέσει ως στόχο να μπει δυνατά και επιθετικά στον αγώνα, ωστόσο συγκεκριμένες φάσεις σε κρίσιμα σημεία επηρέασαν την εξέλιξή του.
Η αναφορά στις καθοριστικές φάσεις
«Είχαμε πει πριν το παιχνίδι να μπούμε δυνατά και επιθετικά. Σε κρίσιμες στιγμές κάποια πράγματα έπαιξαν ρόλο, όπως το φάουλ στο τζάμπολ στα δέκατα του δευτερολέπτου και το ανοιχτό τρίποντο. Έτσι είναι τα δύσκολα παιχνίδια, κρίνονται στις λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στις δηλώσεις του στο flash interview μετά το παιχνίδι, ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε ότι η ομάδα του είχε θέσει ως στόχο να μπει δυνατά και επιθετικά στον αγώνα, ωστόσο συγκεκριμένες φάσεις σε κρίσιμα σημεία επηρέασαν την εξέλιξή του.
Η αναφορά στις καθοριστικές φάσεις
«Είχαμε πει πριν το παιχνίδι να μπούμε δυνατά και επιθετικά. Σε κρίσιμες στιγμές κάποια πράγματα έπαιξαν ρόλο, όπως το φάουλ στο τζάμπολ στα δέκατα του δευτερολέπτου και το ανοιχτό τρίποντο. Έτσι είναι τα δύσκολα παιχνίδια, κρίνονται στις λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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