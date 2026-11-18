Η Ιρλανδία νίκησε το Κόσοβο με δύο πέναλτι του Πάροτ

Άνοδος για τη Σουηδία, στα μπαράζ η Βοσνία

Οι οκτώ ομάδες των προημιτελικών και η κλήρωση

Τα ζευγάρια των μπαράζ ανόδου και παραμονής

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Τη δεύτερη θέση στον τρίτο όμιλο της League B και τη συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου εξασφάλισε η Ιρλανδία, επικρατώντας με 3-0 του Κοσόβου. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 26ο λεπτό, όταν ο Χαϊρίζι αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με δέκα ποδοσφαιριστές. Λίγο αργότερα, ο Τρόι Πάροτ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας το σκορ. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ανέλαβε ακόμη μία εκτέλεση πέναλτι στο 50', σημειώνοντας το 2-0, προτού ο Μόλιαν διαμορφώσει στο 75' το τελικό 3-0.Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, Ισραήλ και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Ισραηλινοί πήραν το προβάδισμα με τον Πέρετζ στο 36', αλλά ο Κάλαϊτζιτς ισοφάρισε στο 62', διατηρώντας το αήττητο της αυστριακής ομάδας. Η Αυστρία του Ραλφ Ράνγκνικ είχε ήδη εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη League A, ενώ το Ισραήλ, παρά την τέταρτη θέση, θα έχει την ευκαιρία να παραμείνει στη League B μέσω των μπαράζ.Τον βαθμό που χρειαζόταν για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο της League B πήρε η Σουηδία, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Πολωνία. Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ με τον Μπενεντίσζακ, όμως στο 24ο λεπτό ο Λάρσον έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι εξασφάλισαν την απευθείας άνοδο στη League A, αφήνοντας την Πολωνία στην τρίτη θέση.Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που επικράτησε εντός έδρας της Ρουμανίας με 2-1 και θα διεκδικήσει την άνοδό της μέσω των μπαράζ. Οι Ρουμάνοι προηγήθηκαν με τον Μπιρλιγκέα, ωστόσο οι Ταχίροβιτς και Μπαϊρακτάρεβιτς ανέτρεψαν το σκορ, χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους. Ο Μάριν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ρουμανίας, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα. Από την πλευρά της Βοσνίας, ο Σμαΐλοβιτς του Ολυμπιακού αγωνίστηκε βασικός στο κέντρο της άμυνας, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Η Ρουμανία θα συμμετάσχει στα μπαράζ για την παραμονή της στη League B.Με την πρόκριση της Νορβηγίας συμπληρώθηκε η οκτάδα των προημιτελικών του Nations League. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, με τους νικητές των ομίλων να τοποθετούνται στο γκρουπ των ισχυρών.Ισχυροί:ΓαλλίαΓερμανίαΑγγλίαΠορτογαλίαΑνίσχυροι:ΒέλγιοΟλλανδίαΙσπανίαΝορβηγίαΟμάδες που συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο δεν μπορούν να αναμετρηθούν στα προημιτελικά.Οι αγώνες θα είναι διπλοί, με τις ομάδες των ισχυρών να δίνουν τις ρεβάνς στην έδρα τους. Οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 25-27 Μαρτίου 2027 και οι επαναληπτικοί για τις 28-30 Μαρτίου.Οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν θα συμμετάσχουν στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027, με τη διοργάνωση να φιλοξενείται σε μία από τις χώρες που θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους.Παράλληλα με την κλήρωση των προημιτελικών, θα προκύψουν και τα ζευγάρια των μπαράζ ανόδου και παραμονής μεταξύ των League A και League B, καθώς και μεταξύ των League B και League C.Μπαράζ League A / League BΙσχυροί:ΔανίαΚροατίαΟυαλίαΣερβίαΑνίσχυροι:ΣλοβενίαΒοσνία-ΕρζεγοβίνηΟυγγαρίαΙρλανδίαΜπαράζ League B / League CΙσχυροί:ΙσραήλΡουμανίαΓεωργίαΒόρεια ΜακεδονίαΑνίσχυροι:ΕσθονίαΛευκορωσίαΝήσοι ΦερόεΚύπροςΟι αναμετρήσεις θα καθορίσουν ποιες εθνικές ομάδες θα αγωνιστούν σε υψηλότερη κατηγορία και ποιες θα υποβιβαστούν στην επόμενη έκδοση της διοργάνωσης.1ος ΟΜΙΛΟΣΓαλλία-Τουρκία 2-1Βέλγιο-Ιταλία 4-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Γαλλία 13 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΒέλγιο 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΙταλία 10Τουρκία 0 --Υποβιβασμός2ος ΟΜΙΛΟΣΓερμανία-Ολλανδία 5-0ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Γερμανία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΟλλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΕλλάδα 11Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣΙσπανία-Αγγλία 2-3Κροατία-Τσεχία 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Αγγλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΙσπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΚροατία 6Τσεχία 0 --Υποβιβασμός4ος ΟΜΙΛΟΣΔανία-Νορβηγία 2-3Ουαλία-Πορτογαλία 2-3ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Πορτογαλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΝορβηγία 9 --Προκρίθηκε στα προημιτελικάΔανία 9Ουαλία 31ος ΟΜΙΛΟΣΕλβετία-Σκωτία 4-0Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 0-3ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Ελβετία 16 --Προβιβάστηκε στη League AΣλοβενία 8 --Play OffsΣκωτία 7Β. Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟυκρανία-Γεωργία 1-0Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 12 --Προβιβάστηκε στη League AΟυγγαρία 11 --PlayoffsΟυκρανία 7Γεωργία 23ος ΟΜΙΛΟΣΙσραήλ-Αυστρία 1-1Ιρλανδία-Κόσοβο 3-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Αυστρία 12 --Προβιβάστηκε στη League AΙρλανδία 8 --PlayOffsΚόσοβο 6Ισραήλ 44ος ΟΜΙΛΟΣΒοσνία-Ρουμανία 2-1Πολωνία-Σουηδία 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Σουηδία 14 --Προβιβάστηκε στη League AΒοσνία/Ερζεγοβίνη 11 --PlayOffsΠολωνία 5Ρουμανία 31ος ΟΜΙΛΟΣΦινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2Λευκορωσία-Αλβανία 0-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Αλβανία 15 --Προβιβάστηκε στη League BΛευκορωσία 10 --Play OffsΦινλανδία 10Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣΛετονία-Αρμενία 0-0Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Μαυροβούνιο 16 --Προβιβάστηκε στη League BΚύπρος 8 --Play OffsΑρμενία 6Λετονία 23ος ΟΜΙΛΟΣΝησιά Φαρόε-Μολδαβία 1-0Καζακστάν-Σλοβακία 2-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Σλοβακία 12 --Προβιβάστηκε στη League ΒΝησιά Φαρόε 8 --Play OffsΜολδαβία 7Καζακστάν 34ος ΟΜΙΛΟΣΙσλανδία-Λουξεμβούργο 3-0Εσθονία-Βουλγαρία 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Ισλανδία 14 --Προβιβάστηκε στη League BΕσθονία 12 --PlayoffsΒουλγαρία 4Λουξεμβούργο 31ος ΟΜΙΛΟΣΓιβραλτάρ-Μάλτα 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Μάλτα 8Ανδόρα 4Γιβραλτάρ 32ος ΟΜΙΛΟΣΛιθουανία-Λιχτενστάιν 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Αζερμπαϊτζάν 8Λιθουανία 7Λιχτενστάιν 1