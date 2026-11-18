Nations League: Απίθανη ανατροπή της Νορβηγίας με Χάαλαντ στο 90'+5, έκλεισε η οκτάδα των προημιτελικών, δείτε γκολ
Nations League: Απίθανη ανατροπή της Νορβηγίας με Χάαλαντ στο 90'+5, έκλεισε η οκτάδα των προημιτελικών, δείτε γκολ
Η Πορτογαλία νίκησε 3-2 την Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία ανέβηκε στη League A και η Ιρλανδία εξασφάλισε θέση στα μπαράζ
Με τη Νορβηγία να πετυχαίνει απίθανη ανατροπή απέναντι στη Δανία (3-2), χάρη σε πέναλτι του Χάαλαντ στο 90'+5, και την Πορτογαλία να επικρατεί επίσης με 3-2 της Ουαλίας, ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Nations League και συμπληρώθηκε η οκτάδα των προημιτελικών. Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία και Νορβηγία συνεχίζουν στη διεκδίκηση του τροπαίου.
Την ίδια ώρα, η Βόρεια Ιρλανδία και η Σουηδία εξασφάλισαν την άνοδο στη League A, ενώ Ιρλανδία, Ουγγαρία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη πήραν το εισιτήριο για τα μπαράζ, σε μια βραδιά που περιλάμβανε επίσης νίκες της Ουκρανίας επί της Γεωργίας και της Ιρλανδίας επί του Κοσόβου.
Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ισόβαθμες στους εννέα βαθμούς, με τη Νορβηγία να υπερτερεί στην ισοβαθμία και να ακολουθεί την Πορτογαλία στα προημιτελικά.
Οι Ίβηρες χρειάστηκαν επίσης ανατροπή για να επικρατήσουν με 3-2 της Ουαλίας και να ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων με πέντε νίκες και 15 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ουκρανία επικράτησε με 1-0 της Γεωργίας, χάρη σε γκολ του Σίκαν, και εξασφάλισε την παραμονή της στη League B. Ο Γιάρεμτσουκ αντικατέστησε τον σκόρερ στο 64ο λεπτό, ενώ η Γεωργία θα συμμετάσχει στα μπαράζ παραμονής.
Την ίδια ώρα, η Βόρεια Ιρλανδία και η Σουηδία εξασφάλισαν την άνοδο στη League A, ενώ Ιρλανδία, Ουγγαρία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη πήραν το εισιτήριο για τα μπαράζ, σε μια βραδιά που περιλάμβανε επίσης νίκες της Ουκρανίας επί της Γεωργίας και της Ιρλανδίας επί του Κοσόβου.
Ανατροπή πρόκρισης για τη Νορβηγία, νίκη και για την ΠορτογαλίαΣτο σκανδιναβικό ντέρμπι, η Νορβηγία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Δανία, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει τη νίκη με 3-2. Ο Χάαλαντ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90'+5 ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην ομάδα του τη δεύτερη θέση στον τέταρτο όμιλο της League A.
Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ισόβαθμες στους εννέα βαθμούς, με τη Νορβηγία να υπερτερεί στην ισοβαθμία και να ακολουθεί την Πορτογαλία στα προημιτελικά.
Οι Ίβηρες χρειάστηκαν επίσης ανατροπή για να επικρατήσουν με 3-2 της Ουαλίας και να ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων με πέντε νίκες και 15 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση.
Στη League A η Βόρεια Ιρλανδία, στα μπαράζ η ΟυγγαρίαΗ Βόρεια Ιρλανδία εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στη League A, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Ουγγαρίας και κατακτώντας την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο της League B. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 35ο λεπτό με εξαιρετικό πλασέ του Βάργκα, ο οποίος έφτασε τα 17 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στο 48' ο επιθετικός της ΑΕΚ έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό τέρμα, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι. Η χαμένη ευκαιρία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και ισοφάρισαν στο 65' με τον Ντέβενι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Έτσι, η Βόρεια Ιρλανδία πανηγύρισε την πρωτιά και την άνοδο, ενώ η Ουγγαρία περιορίστηκε στη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την παρουσία της στη League A μέσω των μπαράζ του Μαρτίου.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ουκρανία επικράτησε με 1-0 της Γεωργίας, χάρη σε γκολ του Σίκαν, και εξασφάλισε την παραμονή της στη League B. Ο Γιάρεμτσουκ αντικατέστησε τον σκόρερ στο 64ο λεπτό, ενώ η Γεωργία θα συμμετάσχει στα μπαράζ παραμονής.
Η Ιρλανδία νίκησε το Κόσοβο με δύο πέναλτι του ΠάροτΤη δεύτερη θέση στον τρίτο όμιλο της League B και τη συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου εξασφάλισε η Ιρλανδία, επικρατώντας με 3-0 του Κοσόβου. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 26ο λεπτό, όταν ο Χαϊρίζι αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με δέκα ποδοσφαιριστές. Λίγο αργότερα, ο Τρόι Πάροτ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας το σκορ. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ανέλαβε ακόμη μία εκτέλεση πέναλτι στο 50', σημειώνοντας το 2-0, προτού ο Μόλιαν διαμορφώσει στο 75' το τελικό 3-0.
Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, Ισραήλ και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Ισραηλινοί πήραν το προβάδισμα με τον Πέρετζ στο 36', αλλά ο Κάλαϊτζιτς ισοφάρισε στο 62', διατηρώντας το αήττητο της αυστριακής ομάδας. Η Αυστρία του Ραλφ Ράνγκνικ είχε ήδη εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη League A, ενώ το Ισραήλ, παρά την τέταρτη θέση, θα έχει την ευκαιρία να παραμείνει στη League B μέσω των μπαράζ.
Άνοδος για τη Σουηδία, στα μπαράζ η ΒοσνίαΤον βαθμό που χρειαζόταν για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο της League B πήρε η Σουηδία, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Πολωνία. Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ με τον Μπενεντίσζακ, όμως στο 24ο λεπτό ο Λάρσον έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι εξασφάλισαν την απευθείας άνοδο στη League A, αφήνοντας την Πολωνία στην τρίτη θέση.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που επικράτησε εντός έδρας της Ρουμανίας με 2-1 και θα διεκδικήσει την άνοδό της μέσω των μπαράζ. Οι Ρουμάνοι προηγήθηκαν με τον Μπιρλιγκέα, ωστόσο οι Ταχίροβιτς και Μπαϊρακτάρεβιτς ανέτρεψαν το σκορ, χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους. Ο Μάριν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ρουμανίας, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα. Από την πλευρά της Βοσνίας, ο Σμαΐλοβιτς του Ολυμπιακού αγωνίστηκε βασικός στο κέντρο της άμυνας, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Η Ρουμανία θα συμμετάσχει στα μπαράζ για την παραμονή της στη League B.
Οι οκτώ ομάδες των προημιτελικών και η κλήρωσηΜε την πρόκριση της Νορβηγίας συμπληρώθηκε η οκτάδα των προημιτελικών του Nations League. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, με τους νικητές των ομίλων να τοποθετούνται στο γκρουπ των ισχυρών.
Ισχυροί:
Γαλλία
Γερμανία
Αγγλία
Πορτογαλία
Ανίσχυροι:
Βέλγιο
Ολλανδία
Ισπανία
Νορβηγία
Ομάδες που συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο δεν μπορούν να αναμετρηθούν στα προημιτελικά.
Οι αγώνες θα είναι διπλοί, με τις ομάδες των ισχυρών να δίνουν τις ρεβάνς στην έδρα τους. Οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 25-27 Μαρτίου 2027 και οι επαναληπτικοί για τις 28-30 Μαρτίου.
Οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν θα συμμετάσχουν στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027, με τη διοργάνωση να φιλοξενείται σε μία από τις χώρες που θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους.
Τα ζευγάρια των μπαράζ ανόδου και παραμονήςΠαράλληλα με την κλήρωση των προημιτελικών, θα προκύψουν και τα ζευγάρια των μπαράζ ανόδου και παραμονής μεταξύ των League A και League B, καθώς και μεταξύ των League B και League C.
Μπαράζ League A / League B
Ισχυροί:
Δανία
Κροατία
Ουαλία
Σερβία
Ανίσχυροι:
Σλοβενία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Μπαράζ League B / League C
Ισχυροί:
Ισραήλ
Ρουμανία
Γεωργία
Βόρεια Μακεδονία
Ανίσχυροι:
Εσθονία
Λευκορωσία
Νήσοι Φερόε
Κύπρος
Οι αναμετρήσεις θα καθορίσουν ποιες εθνικές ομάδες θα αγωνιστούν σε υψηλότερη κατηγορία και ποιες θα υποβιβαστούν στην επόμενη έκδοση της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Τουρκία 2-1
Βέλγιο-Ιταλία 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Γαλλία 13 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Βέλγιο 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ιταλία 10
Τουρκία 0 --Υποβιβασμός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γερμανία-Ολλανδία 5-0
ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Γερμανία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ολλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ελλάδα 11
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Αγγλία 2-3
Κροατία-Τσεχία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αγγλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ισπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Κροατία 6
Τσεχία 0 --Υποβιβασμός
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Νορβηγία 2-3
Ουαλία-Πορτογαλία 2-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Πορτογαλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Νορβηγία 9 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Δανία 9
Ουαλία 3
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σκωτία 4-0
Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ελβετία 16 --Προβιβάστηκε στη League A
Σλοβενία 8 --Play Offs
Σκωτία 7
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Γεωργία 1-0
Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 12 --Προβιβάστηκε στη League A
Ουγγαρία 11 --Playoffs
Ουκρανία 7
Γεωργία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Αυστρία 1-1
Ιρλανδία-Κόσοβο 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Αυστρία 12 --Προβιβάστηκε στη League A
Ιρλανδία 8 --PlayOffs
Κόσοβο 6
Ισραήλ 4
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία-Ρουμανία 2-1
Πολωνία-Σουηδία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Σουηδία 14 --Προβιβάστηκε στη League A
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 11 --PlayOffs
Πολωνία 5
Ρουμανία 3
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2
Λευκορωσία-Αλβανία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αλβανία 15 --Προβιβάστηκε στη League B
Λευκορωσία 10 --Play Offs
Φινλανδία 10
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Αρμενία 0-0
Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μαυροβούνιο 16 --Προβιβάστηκε στη League B
Κύπρος 8 --Play Offs
Αρμενία 6
Λετονία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε-Μολδαβία 1-0
Καζακστάν-Σλοβακία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Σλοβακία 12 --Προβιβάστηκε στη League Β
Νησιά Φαρόε 8 --Play Offs
Μολδαβία 7
Καζακστάν 3
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Λουξεμβούργο 3-0
Εσθονία-Βουλγαρία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ισλανδία 14 --Προβιβάστηκε στη League B
Εσθονία 12 --Playoffs
Βουλγαρία 4
Λουξεμβούργο 3
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Μάλτα 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μάλτα 8
Ανδόρα 4
Γιβραλτάρ 3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Λιχτενστάιν 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 8
Λιθουανία 7
Λιχτενστάιν 1
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα