Η Ελλάδα εξασφάλισε την απευθείας παραμονή στη League A – Οι κληρώσεις, τα μπαράζ και οι αλλαγές από το 2028/29





Η αλλαγή του συστήματος προβλέπει την κατάργηση της League D και τη δημιουργία τριών κατηγοριών των 18 ομάδων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι διαδικασίες ανόδου και παραμονής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα εξασφάλισε θέση στην κορυφαία κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση, χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει σε αγώνες μπαράζ.



Ελλάδα: Πρώτη μεταξύ των τρίτων και απευθείας παραμονή στη League A Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την παρουσία της στον δεύτερο όμιλο της League A στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, όσους είχαν και η Γερμανία με την Ολλανδία.



Η τριπλή ισοβαθμία δεν ευνόησε την Εθνική, η οποία έμεινε εκτός προημιτελικών, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Ολλανδία τη δεύτερη.



Ωστόσο, η συγκομιδή των 11 βαθμών αποδείχθηκε αρκετή για να εξασφαλίσει η Ελλάδα την παραμονή της στη League A, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη των ομάδων που τερμάτισαν τρίτες στους τέσσερις ομίλους.







Ελλάδα: 11 βαθμοί

Ιταλία: 10 βαθμοί

Κλείσιμο

Κροατία: 6 βαθμοί



Σύμφωνα με το μεταβατικό σύστημα της UEFA, οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες παραμένουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Έτσι, Ελλάδα και Ιταλία εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League A του 2028/29, ενώ η Δανία και η Κροατία θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των μπαράζ.



Πρόκειται για σημαντικό αποτέλεσμα για την Εθνική, η οποία στην πρώτη παρουσία της στη League A κατάφερε να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης, χωρίς να επιβαρύνει το πρόγραμμά της με επιπλέον αναμετρήσεις.



Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε την απευθείας παραμονή της στη League A του Nations League , παρά τον αποκλεισμό της από τα προημιτελικά, καθώς ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με 11 βαθμούς και αναδείχθηκε η καλύτερη τρίτη ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας. Με την ολοκλήρωση της League Phase του 2026/27 , έγιναν γνωστές και οι οκτώ εθνικές που συνεχίζουν στη διεκδίκηση του τροπαίου, ενώ ξεκαθάρισε το τοπίο για τους προβιβασμούς, τους υποβιβασμούς και τα μπαράζ. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η τελευταία με τέσσερις κατηγορίες, πριν από τη μεγάλη αναδιάρθρωση της UEFA που θα εφαρμοστεί από τη σεζόν 2028/29.Η αλλαγή του συστήματος προβλέπει την κατάργηση της League D και τη δημιουργία τριών κατηγοριών των 18 ομάδων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι διαδικασίες ανόδου και παραμονής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα εξασφάλισε θέση στην κορυφαία κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση, χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει σε αγώνες μπαράζ.Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την παρουσία της στον δεύτερο όμιλο της League A στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, όσους είχαν και η Γερμανία με την Ολλανδία.Η τριπλή ισοβαθμία δεν ευνόησε την Εθνική, η οποία έμεινε εκτός προημιτελικών, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Ολλανδία τη δεύτερη.Ωστόσο, η συγκομιδή των 11 βαθμών αποδείχθηκε αρκετή για να εξασφαλίσει η Ελλάδα την παραμονή της στη League A, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη των ομάδων που τερμάτισαν τρίτες στους τέσσερις ομίλους.Η κατάταξη των τρίτων ομάδων διαμορφώθηκε ως εξής:Ελλάδα: 11 βαθμοίΙταλία: 10 βαθμοίΔανία: 9 βαθμοίΚροατία: 6 βαθμοίΣύμφωνα με το μεταβατικό σύστημα της UEFA, οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες παραμένουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Έτσι, Ελλάδα και Ιταλία εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League A του 2028/29, ενώ η Δανία και η Κροατία θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των μπαράζ.Πρόκειται για σημαντικό αποτέλεσμα για την Εθνική, η οποία στην πρώτη παρουσία της στη League A κατάφερε να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης, χωρίς να επιβαρύνει το πρόγραμμά της με επιπλέον αναμετρήσεις.

Οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά Τα οκτώ εισιτήρια για τα προημιτελικά του Nations League εξασφάλισαν οι ομάδες που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στους τέσσερις ομίλους της League A.



Οι τέσσερις πρώτες των ομίλων:



Γαλλία

Γερμανία

Αγγλία

Πορτογαλία



Οι τέσσερις δεύτερες:



Βέλγιο

Ολλανδία

Ισπανία

Νορβηγία



Η κλήρωση των προημιτελικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.



Οι τέσσερις νικήτριες των ομίλων θα βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών και θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις δεύτερες, με περιορισμό να μην κληρωθούν μεταξύ τους ομάδες που συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο.



Οι αγώνες θα είναι διπλοί, με τις ισχυρές ομάδες να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας στη ρεβάνς.



Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2027 και οι επαναληπτικοί από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2027.



Οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν θα συμμετάσχουν στο Final Four, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 9-13 Ιουνίου 2027.



Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Ιουνίου, ενώ στις 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Η διοργανώτρια χώρα θα επιλεγεί κατά προτίμηση μεταξύ των τεσσάρων φιναλίστ.



League A: Τουρκία και Τσεχία υποβιβάζονται, τέσσερις ομάδες στα μπαράζ Η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων ξεκαθάρισε και τις ομάδες που θα αποχαιρετήσουν την κορυφαία κατηγορία ή θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των Play Offs.



Από τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν τελευταίες στους ομίλους της League A, οι δύο με τη χαμηλότερη κατάταξη υποβιβάζονται απευθείας.



Πρόκειται για την Τουρκία και την Τσεχία, οι οποίες θα αγωνιστούν στη League B του 2028/29.



Αντίθετα, οι άλλες δύο ομάδες που κατέλαβαν την τέταρτη θέση, η Ουαλία και η Σερβία, θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ.



Στην ίδια διαδικασία θα συμμετάσχουν η Δανία και η Κροατία, οι οποίες κατέλαβαν τις δύο τελευταίες θέσεις στην κατάταξη των τρίτων ομάδων.



Οι τέσσερις ομάδες της League A που θα παίξουν στα μπαράζ είναι:



Δανία – 3η στον 4ο όμιλο

Κροατία – 3η στον 3ο όμιλο

Ουαλία – 4η στον 4ο όμιλο

Σερβία – 4η στον 2ο όμιλο



Οι συγκεκριμένες εθνικές θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους της League B.



Τα μπαράζ ανόδου και παραμονής μεταξύ League A και League B Συνολικά οκτώ ομάδες θα συμμετάσχουν στα Play Offs μεταξύ League A και League B, με τέσσερα εισιτήρια για την κορυφαία κατηγορία του 2028/29.



Οι τέσσερις ομάδες που προέρχονται από τη League B είναι:



Σλοβενία: 2η στον 1ο όμιλο

Ουγγαρία: 2η στον 2ο όμιλο

Ιρλανδία: 2η στον 3ο όμιλο

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 2η στον 4ο όμιλο



Οι τέσσερις αυτές εθνικές θα αντιμετωπίσουν τη Δανία, την Κροατία, την Ουαλία και τη Σερβία σε διπλές αναμετρήσεις.



Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, μαζί με εκείνη των προημιτελικών, ενώ οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2027.



Οι τέσσερις νικήτριες των ζευγαριών θα αγωνιστούν στη League A του 2028/29, ενώ οι τέσσερις ηττημένες θα τοποθετηθούν στη League B.



League B: Ελβετία, Βόρεια Ιρλανδία, Αυστρία και Σουηδία ανέβηκαν στη League A Τέσσερις εθνικές ομάδες εξασφάλισαν την απευθείας άνοδό τους στη League A, κατακτώντας την πρώτη θέση στους ομίλους της δεύτερης κατηγορίας.



Οι ομάδες που προβιβάστηκαν είναι:



Ελβετία: 1η στον 1ο όμιλο

Βόρεια Ιρλανδία: 1η στον 2ο όμιλο

Αυστρία: 1η στον 3ο όμιλο

Σουηδία: 1η στον 4ο όμιλο



Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα βρίσκονται μεταξύ των 18 εθνικών που θα συγκροτήσουν τη νέα League A.



Αντίθετα, οι ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη θέση στους ομίλους της League B εξασφάλισαν την απευθείας παραμονή τους στη δεύτερη κατηγορία.



Πρόκειται για:



Σκωτία

Ουκρανία

Κόσοβο

Πολωνία



Για τις ομάδες που τερμάτισαν τέταρτες προβλέπεται συμμετοχή στα μπαράζ παραμονής, αντί για απευθείας υποβιβασμό.



Συγκεκριμένα, η Βόρεια Μακεδονία, η Γεωργία, το Ισραήλ και η Ρουμανία θα διεκδικήσουν τη θέση τους στη League B απέναντι σε ομάδες της League C.



Τα μπαράζ μεταξύ League B και League C Στα μπαράζ ανόδου και παραμονής μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας θα συμμετάσχουν οκτώ εθνικές ομάδες.



Οι τέσσερις τελευταίες της League B θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις δεύτερες των ομίλων της League C.



Οι ομάδες της League B:



Βόρεια Μακεδονία – 4η στον 1ο όμιλο



Γεωργία – 4η στον 2ο όμιλο

Ισραήλ – 4ο στον 3ο όμιλο

Ρουμανία – 4η στον 4ο όμιλο



Οι ομάδες της League C:



Λευκορωσία – 2η στον 1ο όμιλο

Κύπρος – 2η στον 2ο όμιλο

Νήσοι Φερόε – 2ες στον 3ο όμιλο

Εσθονία – 2η στον 4ο όμιλο



Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2026, με τους πρώτους αγώνες να έχουν προγραμματιστεί για τις 25-27 Μαρτίου 2027 και τις ρεβάνς για τις 28-30 Μαρτίου.



Οι τέσσερις ομάδες που θα επικρατήσουν θα εξασφαλίσουν θέση στη League B του 2028/29, ενώ οι ηττημένες θα αγωνιστούν στη League C.



League C: Απευθείας άνοδος για Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία και Ισλανδία Στην τρίτη κατηγορία, τέσσερις ομάδες εξασφάλισαν τον απευθείας προβιβασμό τους στη League B, κατακτώντας την πρώτη θέση στους ομίλους τους.



Πρόκειται για:



Αλβανία: 1η στον 1ο όμιλο

Μαυροβούνιο: 1ο στον 2ο όμιλο

Σλοβακία: 1η στον 3ο όμιλο

Ισλανδία: 1η στον 4ο όμιλο



Οι τέσσερις δεύτερες ομάδες, δηλαδή η Λευκορωσία, η Κύπρος, οι Νήσοι Φερόε και η Εσθονία, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ανέβουν στη League B μέσω των μπαράζ.



Αντίθετα, οι ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη και την τέταρτη θέση στους ομίλους της League C θα παραμείνουν στην κατηγορία τους.



Στο μεταβατικό σύστημα της UEFA δεν προβλέπεται υποβιβασμός από τη League C, καθώς η τέταρτη κατηγορία καταργείται από την επόμενη διοργάνωση.



Έτσι, οι οκτώ ομάδες που ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων στην τρίτη και την τέταρτη θέση θα συνεχίσουν στη League C του 2028/29, μαζί με τις τέσσερις ηττημένες των μπαράζ League B/C και τις έξι ομάδες που προέρχονται από τη League D.



League D: Και οι έξι ομάδες προβιβάζονται στη League C Η διοργάνωση του 2026/27 είναι η τελευταία στην οποία διεξάγεται η League D.



Η UEFA αποφάσισε την κατάργηση της χαμηλότερης κατηγορίας και, ως αποτέλεσμα, και οι έξι ομάδες που συμμετείχαν σε αυτή θα προβιβαστούν στη νέα League C, ανεξάρτητα από την τελική θέση τους.



Οι έξι εθνικές ομάδες είναι:



Μάλτα

Αζερμπαϊτζάν

Ανδόρα

Λιθουανία

Γιβραλτάρ

Λιχτενστάιν



Για τη φετινή περίοδο δεν προβλέπονται μπαράζ μεταξύ League C και League D, καθώς όλες οι ομάδες της τελευταίας θα ενταχθούν απευθείας στην τρίτη κατηγορία.



Πώς θα διαμορφωθούν οι τρεις νέες κατηγορίες του Nations League Από τη σεζόν 2028/29, το Nations League θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων, εφόσον συμμετάσχουν και οι 54 εθνικές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.



Η νέα δομή θα προκύψει από την τελική κατάταξη της φετινής διοργάνωσης και τα αποτελέσματα των μπαράζ.



Η League A θα αποτελείται από:



Τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Nations League 2026/27.

Τις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες της League A, δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία.

Τις τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League B.

Τις τέσσερις νικήτριες των μπαράζ League A/B.



Η League B θα περιλαμβάνει:



Τις δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν απευθείας από τη League A, δηλαδή την Τουρκία και την Τσεχία.

Τις τέσσερις ηττημένες των μπαράζ League A/B.

Τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους της League B.

Τις τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League C.

Τις τέσσερις νικήτριες των μπαράζ League B/C.



Η League C θα συγκροτηθεί από:



Τις τέσσερις ηττημένες των μπαράζ League B/C.

Τις οκτώ ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη και την τέταρτη θέση στους ομίλους της League C.

Τις έξι ομάδες της καταργούμενης League D.



Με αυτόν τον τρόπο, η UEFA θα ολοκληρώσει τη μετάβαση από τις τέσσερις στις τρεις κατηγορίες, διαμορφώνοντας τη νέα σύνθεση της διοργάνωσης.



Το νέο format από το 2028/29: Τρεις όμιλοι των έξι ομάδων Η αναδιάρθρωση δεν περιορίζεται στον αριθμό των κατηγοριών, καθώς αλλάζει και ο τρόπος διεξαγωγής της πρώτης φάσης.



Στο νέο Nations League, κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει τρεις ομίλους των έξι ομάδων, αντί για τους τέσσερις ομίλους των τεσσάρων που ισχύουν σήμερα στις League A, B και C.



Παρά την αύξηση του αριθμού των ομάδων ανά όμιλο, κάθε εθνική θα συνεχίσει να δίνει έξι αγώνες στη League Phase.



Συγκεκριμένα, κάθε ομάδα θα αντιμετωπίζει πέντε διαφορετικούς αντιπάλους. Με την ομάδα που θα προέρχεται από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας θα δίνει δύο αναμετρήσεις, μία εντός και μία εκτός έδρας, ενώ με τις υπόλοιπες τέσσερις θα παίζει από μία φορά.



Αλλαγές προβλέπονται και στην πρόκριση στα προημιτελικά της League A.



Σύμφωνα με το νέο σύστημα, τα οκτώ εισιτήρια θα εξασφαλίζουν:



Οι τρεις ομάδες που θα τερματίζουν πρώτες στους ομίλους τους.

Οι τρεις ομάδες που θα καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση.

Οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες της συνολικής κατάταξης.



Έτσι, η τρίτη θέση θα μπορεί πλέον να οδηγήσει ακόμη και στα προημιτελικά, σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, όπου προκρίνονται μόνο οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.



Παράλληλα, θα διατηρηθούν η νοκ άουτ φάση των προημιτελικών, το Final Four και τα μπαράζ ανόδου και υποβιβασμού.



Για την Ελλάδα, η απευθείας παραμονή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα συμμετάσχει στη νέα League A των 18 ομάδων και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά με βάση το ανανεωμένο σύστημα πρόκρισης.



Το χρονοδιάγραμμα της συνέχειας του Nations League Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κληρώσεις της 20ής Νοεμβρίου και στις αναμετρήσεις του Μαρτίου.



Οι σημαντικότερες ημερομηνίες:



20 Νοεμβρίου 2026: Κλήρωση των προημιτελικών και των μπαράζ ανόδου/παραμονής.

25-27 Μαρτίου 2027: Πρώτοι αγώνες προημιτελικών και μπαράζ League A/B και League B/C.

28-30 Μαρτίου 2027: Επαναληπτικοί προημιτελικών και μπαράζ.

9 Ιουνίου 2027: Πρώτος ημιτελικός του Final Four.

10 Ιουνίου 2027: Δεύτερος ημιτελικός.

13 Ιουνίου 2027: Μικρός και μεγάλος τελικός του Nations League.



Η Εθνική Ελλάδας θα παρακολουθήσει τη συνέχεια χωρίς να έχει υποχρεώσεις στα μπαράζ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης για την περίοδο 2028/29.