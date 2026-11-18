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Ο Πουέρτα του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε με δάκρυα, καθησυχαστική η πρώτη εκτίμηση, δείτε βίντεο
Ο Κολομβιανός μέσος τραυματίστηκε σε διεθνές φιλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο διεθνής χαφ αποχώρησε με δάκρυα από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από άτσαλη κίνηση στο αριστερό του γόνατο και ενώ πιέστηκε από αντίπαλό του σε διεθνές φιλικό. Τα πλάνα δείχνουν ότι το πόδι του φάνηκε να γύρισε άσχημα και ήδη οι φόβοι είναι μεγάλοι για την κατάστασή του.
no tiene sentido lo que le acaban de hacer gustavo puerta, no puedes entrar asi nunca y menos en un partido amistoso.— Yaserismo (@Yaserismo) November 17, 2026
parece ser una lesion bastante fuerte, el jugador se retiro del campo llorando pic.twitter.com/MaqMzBKmSx
Ο Πουέρτα έγινε αλλαγή στο 43ο λεπτό βγαίνοντας με φορείο και ήδη υπάρχουν φόβοι για πολύ σοβαρό τραυματισμό.
🚨Gustavo Puerta salió llorando del campo tras un mal movimiento de la rodilla izquierda en una disputa por el balón🚨— Mateo Corredor (@mcorredorperiod) November 18, 2026
Al jugador se le vio visiblemente afectado en la camilla 😟 esperemos que no sea lesión de ligamentos 🙏 pic.twitter.com/IhLXTrCMXX
Το θέμα έχει ήδη πάρει πολύ μεγάλη έκταση στην Κολομβία και μένει να φανεί το τι θα προκύψει από τις εξετάσεις του παίκτη των Πειραιωτών, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Preocupante panorama para Gustavo Puerta— Alejandro Cortes (@Alejandrocor23) November 18, 2026
El colombiano recibió una entrada de su rival y en la caída hizo un movimiento que encendió todas las alarmas.
La verdad, por los gestos de dolor y la imagen a la hora de doblarse su pierna, la preocupación es total. pic.twitter.com/oKPHg2NeXJ
Οι πρώτες πληροφορίες και οι αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών από την Κολομβία αναφέρουν ότι δεν έχει πειραχθεί ούτε ο μηνίσκος και ούτε ο χιαστός του χαφ του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου είναι καθησυχαστικές.
Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω τότε ο Γκουστάβο Πουέρτα, θα μείνει έξω μάξιμουμ μία εβδομάδα. Περισσότερα θα φανούν εντός των επόμενων ωρών.
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