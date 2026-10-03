Τσίπρας μετά τις συναντήσεις με τους αλιείς: Η κραυγή αγωνίας τους είναι σήμα κινδύνου για τη χώρα

Η ανάρτηση του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά τις καταγγελίες που δέχθηκε για τη δράση τουρκικών αλιευτικών ακόμη και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα