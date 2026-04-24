Λάκης Γαβαλάς: Ετοιμάζω τα χαρτιά για τη σύνταξη ώστε να πάρω 850 ευρώ, ρώτησα αν πρόκειται για ημερήσιο ποσό
Με ενημέρωσαν πως αφορά στο τρίμηνο, είπε ο σχεδιαστής

Τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία συνταξιοδότησής του συγκεντρώνει ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέροντας ότι όταν ενημερώθηκε πως το ποσό που του αντιστοιχεί είναι 850 ευρώ, ρώτησε αν πρόκειται για ημερήσια καταβολή.

Ο σχεδιαστής μόδας δήλωσε πως στη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών τον βοηθάει η κουμπάρα του, η οποία είναι και το πρόσωπο που του εξήγησε τις λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του ποσού.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς στο περιοδικό «OK!» είπε: «Αυτή την περίοδο ετοιμάζω τα χαρτιά μου. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, τα συγκεντρώνει ώστε να πάρω 850 ευρώ. Όταν το άκουσα, τη ρώτησα αν πρόκειται για ημερήσιο ποσό και μου απάντησε πως αφορά τρίμηνο».

Σε άλλο σημείο, ο σχεδιαστής μίλησε για τα πάρτι που διοργάνωνε στο παρελθόν για φίλους και συνεργάτες του, τα οποία για μία εποχή αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης: «Αρχικά τα διοργάνωνα για να ευχαριστήσω φίλους και συνεργάτες, όμως με τον καιρό πήραν τεράστιες διαστάσεις. Έκανα εκδηλώσεις και στο σπίτι μου στην Κηφισιά, αλλά στη Μύκονο έφτανα να μεταφέρω είκοσι φορτηγά με φαγητά και εξοπλισμό. Έφερνα καλλιτέχνες όπως ο Ντέιβιντ Μοράλες και ο Τσιλιχρήστος για να παίξουν μουσική, ο Μοράλες συνέχιζε μετά στο Cavo Paradiso. Θα έλεγα πως ήμουν κάτι σαν το σημερινό Scorpios και το Alemagou. Δεν κατανάλωνα αλκοόλ και όταν κουραζόμουν, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, κοιμόμουν για τρεις ώρες. Στις 6 το πρωί ξυπνούσα και μαζί με περίπου 20 στενούς φίλους τρώγαμε σούπα που είχα φροντίσει να έχουν ετοιμάσει οι μάγειρές μου».
