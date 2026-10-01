Κουνάβι προκάλεσε μπλακάουτ σε τμήμα της πόλης των Σερρών!
ΕΛΛΑΔΑ
Κουνάβι Σέρρες Διακοπή ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ

Κουνάβι προκάλεσε μπλακάουτ σε τμήμα της πόλης των Σερρών!

Το κουνάβι μπήκε σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης και προκάλεσε βραχυκύκλωμα

Κουνάβι προκάλεσε μπλακάουτ σε τμήμα της πόλης των Σερρών!
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Διακοπή ρεύματος με δράστη ένα... κουνάβι προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε τμήμα της πόλης των Σερρών αλλά και σε χωριά του ομώνυμου δήμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το μπλακάουτ προκλήθηκε όταν το κουνάβι εισέβαλε περίπου στις 5 το πρωί σε υποσταθμό υψηλής στάθμης του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Σκουτάρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το κουνάβι κινούμενο ανάμεσα στα ευαίσθητα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ακαριαίο βραχυκύκλωμα και να χάσει τη ζωή του.

Η ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση έθεσε αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να «πέσουν» γραμμές ηλεκτροδότησης που ηλεκτροδοτούν το κεντροδυτικό τμήμα της πόλης και χωριά του Δήμου.

Στον υποσταθμό έσπευσαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για να εντοπίσουν την εστία του προβλήματος. Αφού απομάκρυναν το άτυχο ζώο και πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για τυχόν περαιτέρω ζημιές στον εξοπλισμό, ξεκίνησαν τη σταδιακή επαναφορά του ρεύματος με την ηλεκτροδότηση να επανέρχεται πλήρως γύρω στις 06:15 το πρωί.
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