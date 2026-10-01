Άνοιγμα των Γάλλων για συνεργασία με την Ελλάδα και στη διερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας
Άνοιγμα των Γάλλων για συνεργασία με την Ελλάδα και στη διερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας
Με αιχμή τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τα έξυπνα δίκτυα, Παπασταύρου και Κασσιανίδης βάζουν στο τραπέζι και τη διερεύνηση των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων
Η ενέργεια εξελίσσεται σε δεύτερο, ισχυρό πυλώνα της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας, μετά την άμυνα, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό βηματισμό από τις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση έως τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τη διερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας.
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της συζήτησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Γάλλο πρέσβη Νικόλα Κασσιανίδη, στο ενεργειακό φόρουμ του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου. Η συζήτηση ανέδειξε την πρόθεση να μετατραπεί η πολιτική και διπλωματική σύγκλιση των δύο χωρών σε συγκεκριμένες επενδύσεις και τεχνολογικές συνεργασίες.
«Το βάρος, και του κράτους και των επιχειρήσεων, πρέπει να είναι να ενισχύσουν το πλαίσιο της αποθήκευσης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι μπαταρίες και οι λοιπές υποδομές αποθήκευσης μπορούν να συμβάλουν στην εξομάλυνση των τιμών και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Για μια χώρα με υψηλή διείσδυση ηλιακής και αιολικής παραγωγής, η αποθήκευση αποτελεί πλέον κρίκο εξίσου σημαντικό με την ίδια την παραγωγή πράσινης ενέργειας.
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Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της συζήτησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Γάλλο πρέσβη Νικόλα Κασσιανίδη, στο ενεργειακό φόρουμ του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου. Η συζήτηση ανέδειξε την πρόθεση να μετατραπεί η πολιτική και διπλωματική σύγκλιση των δύο χωρών σε συγκεκριμένες επενδύσεις και τεχνολογικές συνεργασίες.
Έμφαση στην αποθήκευσηΟ υπουργός περιέγραψε την Ελλάδα ως χώρα που έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση στην ενεργειακή μετάβαση, με τη συμμετοχή του λιγνίτη να έχει περιοριστεί δραστικά και τις ΑΠΕ να καλύπτουν πλέον περισσότερο από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής σε πολλές περιόδους. Η επόμενη πρόκληση, όπως τόνισε, δεν είναι να σταματήσει η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, αλλά να αποκτήσει το σύστημα τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωσή τους.
«Το βάρος, και του κράτους και των επιχειρήσεων, πρέπει να είναι να ενισχύσουν το πλαίσιο της αποθήκευσης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι μπαταρίες και οι λοιπές υποδομές αποθήκευσης μπορούν να συμβάλουν στην εξομάλυνση των τιμών και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Για μια χώρα με υψηλή διείσδυση ηλιακής και αιολικής παραγωγής, η αποθήκευση αποτελεί πλέον κρίκο εξίσου σημαντικό με την ίδια την παραγωγή πράσινης ενέργειας.
Η γαλλική τεχνογνωσίαΣτο ίδιο πνεύμα, ο Γάλλος πρέσβης υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση της συνεργασίας στις ΑΠΕ δεν αφορά μόνο νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Αφορά κυρίως την αναβάθμιση των δικτύων, την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης.
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