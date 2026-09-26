Η ανάρτηση της Άννας Βίσση λίγο πριν βγει στη σκηνή για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Βίσση Συναυλία

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση λίγο πριν βγει στη σκηνή για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Στη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει και να κάνει το σήμα της νίκης, ενώ έχει ανέβει στην ειδική κατασκευή που την «προσγείωσε» στην τεράστια σκηνή

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση λίγο πριν βγει στη σκηνή για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
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Η Άννα Βίσση, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την ιστορική συναυλία με δεκάδες χιλιάδες θεατές έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. 

Στη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει και να κάνει το σήμα της νίκης, ενώ έχει ανέβει στην ειδική κατασκευή που την «προσγείωσε» στην τεράστια σκηνή.

Δείτε την ανάρτηση:
Η ανάρτηση της Άννας Βίσση λίγο πριν βγει στη σκηνή για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ


Το πρόγραμμα της συναυλίας της άνοιξε με το τραγούδι «Αιγαίο» ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε λόγια ευγνωμοσύνης με το κοινό. 

«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί».
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