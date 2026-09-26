Η ανάρτηση της Άννας Βίσση λίγο πριν βγει στη σκηνή για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Στη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει και να κάνει το σήμα της νίκης, ενώ έχει ανέβει στην ειδική κατασκευή που την «προσγείωσε» στην τεράστια σκηνή