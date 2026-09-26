Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη

Βρέθηκε καλάσνικοφ μέσα στο καμένο ΙΧ - Οι αστυνομικοί αναζητούν τους τέσσερις δράστες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από κρατούμενο - Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο