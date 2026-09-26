Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Πυροβολισμοί Τραυματίας

Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη

Βρέθηκε καλάσνικοφ μέσα στο καμένο ΙΧ - Οι αστυνομικοί αναζητούν τους τέσσερις δράστες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από κρατούμενο - Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο

Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
45 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών που το βράδυ της Παρασκευής «γάζωσαν» ένα καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα.  Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Οι δράστες επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και μετά τους πυροβολισμούς έγιναν καπνός.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι η 10χρονη κόρη του Αλβανού ιδιοκτήτη του καταστήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θραύσμα.

Δύο ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Εντός του οχήματος βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.

Ακόμη τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως εδράζονται σε προσωπικές διαφορές και πως η εντολή για τους πυροβολισμούς δόθηκε από έγκλειστο στις φυλακές.

Δείτε βίντεο



Δείτε φωτογραφίες

Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγ. Παντελεήμονα - Στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
45 ΣΧΟΛΙΑ

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