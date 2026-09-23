Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ναρκωτικά στον Μαραθώνα, βρήκαν κάνναβη και όπλο
Κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια και κυνηγετικό δίκαννο και 43 φυσίγγια
Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 59 και 74 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στον Μαραθώνα, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Μαραθώνα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Οι αστυνομικοί είχαν προηγουμένως συλλέξει πληροφορίες για άτομα που φέρονταν να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή. Κατά την έρευνα, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και πιστοποιήθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική τους δράση.
Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
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