Ξεσπά η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς: Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά που έχουν δημιουργηθεί με AI, είναι αηδιαστικά
Η Ζέλντα Γουίλιαμς απηύθυνε έκκληση στους θαυμαστές του εκλιπόντος ηθοποιού να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζουν «ζωντανό» τον πατέρα της
Την αγανάκτησή της εξέφρασε η Ζέλντα Γουίλιαμς για βίντεο AI που αναπαριστούν τον εκλιπόντα πατέρα της, Ρόμπιν, 11 χρόνια μετά τον θάνατό του.
Η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού απηύθυνε έκκληση στους θαυμαστές του να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζουν «ζωντανό» τον πατέρα της. Σε μια ανάρτηση στο Instagram, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Ζέλντα Γουίλιαμς ζήτησε αρχικά: «Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Αν το κάνετε για να με ενοχλήσετε, έχω δει πολύ χειρότερα. Θα σας μπλοκάρω και θα προχωρήσω. Αλλά, παρακαλώ, αν έχετε έστω λίγη ευπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό — σε εκείνον, σε μένα, σε όλους, τελεία και παύλα».
Η Ζέλντα χαρακτήρισε τα βίντεο αυτά «σπατάλη χρόνου και ενέργειας», προσθέτοντας: «Και πιστέψτε με, δεν είναι αυτό που θα ήθελε». Στη συνέχεια καταφέρθηκε εναντίον της ολοένα αυξανόμενης τάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πρόσωπα χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργούν βίντεο με εκλιπόντες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και ο πατέρας της.
«Το να βλέπεις την κληρονομιά αληθινών ανθρώπων να συμπυκνώνεται σε "αυτό μοιάζει και ακούγεται κάπως σαν εκείνους, άρα είναι αρκετό", μόνο και μόνο για να παράγουν άλλοι απαίσια βίντεο στο TikTok, όπου τους χειραγωγούν σαν μαριονέτες, είναι εξοργιστικό», έγραψε. Παράλληλα, περιέγραψε τα βίντεο ως «αηδιαστικά, υπερεπεξεργασμένα hot dogs» που «σπρώχνονται» στα social media, «ελπίζοντας ότι οι άνθρωποι θα πατήσουν ένα like ή ένα thumbs up. Αηδία».
Σε δεύτερο Instagram story, η κόρη του Γούλιαμς σχολίασε πως η τεχνητή νοημοσύνη «ανακυκλώνει με άσχημο τρόπο και "ξανασερβίρει"το παρελθόν για κατανάλωση. Απορροφάτε περιεχόμενο σαν να είστε στο τέλος μιας ανθρώπινης αλυσίδας κανιβαλισμού, ενώ αυτοί που βρίσκονται στην αρχή γελούν και καταναλώνουν ασταμάτητα».
Η Ζέλντα είχε τοποθετηθεί ξανά κατά της χρήσης της φωνής του πατέρα της από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τον Οκτώβριο του 2023, όταν το θέμα της αναπαραγωγής προσώπων και φωνών χωρίς συγκατάθεση αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια της απεργίας της SAG-AFTRA.
«Δεν είμαι ουδέτερη φωνή στον αγώνα της SAG ενάντια στην AI», είχε δηλώσει τότε και είχε προσθέσει: «Έχω δει εδώ και χρόνια πόσοι θέλουν να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους για να δημιουργούν ή να αναδημιουργούν ηθοποιούς που δεν μπορούν να συναινέσουν, όπως ο μπαμπάς μου. Δεν είναι θεωρητικό — είναι απολύτως πραγματικό».
Η ίδια χαρακτήρισε «προσωπικά ανατριχιαστικό» το να ακούει τη φωνή του πατέρα της να χρησιμοποιείται από τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες ξεπερνούν τα δικά της συναισθήματα. «Οι ζωντανοί ηθοποιοί αξίζουν την ευκαιρία να δημιουργούν χαρακτήρες με τις επιλογές τους, να δανείζουν τη φωνή τους σε κινούμενα σχέδια και να επενδύουν ανθρώπινη προσπάθεια και χρόνο στην τέχνη της ερμηνείας», είχε γράψει τότε.
Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, που χάρισε τη φωνή του σε αγαπημένους χαρακτήρες όπως ο Τζίνι στο Αλαντίν, καθώς και στις ταινίες «Robots» και «Happy Feet», αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2014 σε ηλικία 63 ετών. Άφησε πίσω του δύο γιους, τον Ζακ και τον Κόντι Άλαν Γουίλιαμς, και τη σύζυγό του, Σούζαν Σνάιντερ.
