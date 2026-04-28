Τσάνινγκ Τέιτουμ: Η αινιγματική ανάρτηση μετά την είδηση για τον αρραβώνα της Ζόι Κράβιτζ και του Χάρι Στάιλς
Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια ήταν περίπου τρία χρόνια σε σχέση
Σε μία αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ λίγο μετά την είδηση ότι η πρώην του, Ζόι Κράβιτζ, αρραβωνιάστηκε με τον Χάρι Στάιλς.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 27 Απριλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram απόσπασμα ποιήματος, το οποίο αποδίδεται στον συγγραφέα Τζον Ρέντελ.
Πιο αναλυτικά, σε αυτό αναφέρεται: «Ο εγκέφαλός μου και η καρδιά μου πήραν διαζύγιο πριν από μια δεκαετία /για το ποιος έφταιγε / για το πόσο πολύ είχα διαλυθεί / τελικά δεν μπορούσαν να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο ο ένας με τον άλλον». Ο Τέιτουμ συνόδευσε το Instragram story του με το τραγούδι «Faith’s Hymn» από τη χορωδία Beautiful Chorus, ενώ έγραψε: «Διαβάστε…».
Δείτε την ανάρτησή του
Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες, ότι η Κράβιτζ και ο Στάιλς αρραβωνιάστηκαν, έπειτα από οκτώ μήνες σχέσης. Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο τραγουδιστής «είναι τρελά ερωτευμένος» και πως «θα πηδούσε από γκρεμό για εκείνη», ενώ άλλο πρόσωπο σημείωσε πως η ηθοποιός «πετάει στα σύννεφα» και πως «κανείς από τον κύκλο τους δεν εκπλήσσεται» από την εξέλιξη αυτή.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζόι Κράβιτζ προχώρησε σε αρραβώνα, καθώς είχε παντρευτεί το 2019 τον ηθοποιό Καρλ Γκλούσμαν, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται το 2020. Στη συνέχεια, το 2021 ξεκίνησε τη σχέση της με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκαν το 2023, πριν χωρίσουν έναν χρόνο αργότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο, «δεν βρίσκονταν στην ίδια φάση και απομακρύνθηκαν», ενώ άλλη πηγή ανέφερε πως «δεν υπήρξε καμία έντονη ρήξη» και ότι «απλώς αποφάσισαν ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους». Ο Τέιτουμ υπήρξε παντρεμένος από το 2009 έως το 2018 με την ηθοποιό Τζίνα Ντιούαν, με την οποία απέκτησε μια κόρη.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia / Shutterstock
Channing Tatum posts cryptic poem after ex Zoë Kravitz gets engaged to Harry Styles https://t.co/t1KO5Askng pic.twitter.com/8qPB7UMvPk— Page Six (@PageSix) April 27, 2026
