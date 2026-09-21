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Φρικτός θάνατος για βρέφος 11 μηνών από τον 19χρονο μπέιμπι σίτερ του στις ΗΠΑ: Η σορός είχε δαγκωματιές, την έκρυψε μέσα σε καναπέ
Φρικτός θάνατος για βρέφος 11 μηνών από τον 19χρονο μπέιμπι σίτερ του στις ΗΠΑ: Η σορός είχε δαγκωματιές, την έκρυψε μέσα σε καναπέ
Ο 19χρονος Έλαϊζα Μέις προσπάθησε να κατασκευάσει άλλοθι που κατέρρευσε
Φρικτό θάνατο από τα χέρια του 19χρονου μπέιμπι σίτερ του βρήκε ένα βρέφος μόλις 11 μηνών στο Κεντάκι των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο Έλαϊζα Μέις κακοποίησε μέχρι θανάτου το βρέφος στο κορμάτι του οποίου βρέθηκαν σημάδια από δαγκωματιές όταν το εντόπισαν στον καναπέ που το είχε κρύψει ο 19χρονος.
Ο 19χρονος συνελήφθη αφού το άψυχο σώμα του μικρού Γκρέισον Γουόλτον βρέθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της οικογένειας στο Κλίτον, όπου ο νεαρός τον πρόσεχε.
Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι γύρω στις 5 το απόγευμα εκείνης της ημέρας, όταν ο πατέρας του Γκρέισον δήλωσε ότι είχε αφήσει τον γιο του υπό τη φροντίδα του Μέις όσο εργαζόταν, αλλά όταν επέστρεψε το βρέφος είχε εξαφανιστεί.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι αποκάλυψε ότι η σορός του Γκρέισον βρέθηκε σφηνωμένη μέσα σε έναν καναπέ, ενώ έφερε εκτεταμένους μώλωπες και σημάδια που έμοιαζαν με δαγκωματιές στην κοιλιά.
Προσπαθώντας να «θολώσει τα νερά» ο 19χρονος είχε πει στου αστυνομικούς ότι μια οικογενειακή φίλη είχε παραλάβει το παιδί από το σπίτι το προηγούμενο βράδυ. Ο ίδιος είχε δείξει και υποτιθέμενα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη γυναίκα, η οποία, όταν την εντόπισαν οι αστυνομικοί, διέψευσε τον 19χρονο καταρρίπτοντας το άλλοθι που εκείνος επιχείρησε να στήσει.
Παράλληλα, γείτονες κατέθεσαν ότι είχαν δει τον Μέις μαζί με το βρέφος σε άλλο ακίνητο το βράδυ πριν από την ανακάλυψη του πτώματος.
Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε επίσης ποσότητα μεθαμφεταμίνης, την οποία η αστυνομία υποστηρίζει ότι κατείχε ο Μέις.
Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, προσβολή νεκρού, κακοποίηση ανηλίκου και κατοχή μεθαμφεταμίνης.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο Έλαϊζα Μέις κακοποίησε μέχρι θανάτου το βρέφος στο κορμάτι του οποίου βρέθηκαν σημάδια από δαγκωματιές όταν το εντόπισαν στον καναπέ που το είχε κρύψει ο 19χρονος.
Ο 19χρονος συνελήφθη αφού το άψυχο σώμα του μικρού Γκρέισον Γουόλτον βρέθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της οικογένειας στο Κλίτον, όπου ο νεαρός τον πρόσεχε.
Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι γύρω στις 5 το απόγευμα εκείνης της ημέρας, όταν ο πατέρας του Γκρέισον δήλωσε ότι είχε αφήσει τον γιο του υπό τη φροντίδα του Μέις όσο εργαζόταν, αλλά όταν επέστρεψε το βρέφος είχε εξαφανιστεί.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι αποκάλυψε ότι η σορός του Γκρέισον βρέθηκε σφηνωμένη μέσα σε έναν καναπέ, ενώ έφερε εκτεταμένους μώλωπες και σημάδια που έμοιαζαν με δαγκωματιές στην κοιλιά.
Προσπαθώντας να «θολώσει τα νερά» ο 19χρονος είχε πει στου αστυνομικούς ότι μια οικογενειακή φίλη είχε παραλάβει το παιδί από το σπίτι το προηγούμενο βράδυ. Ο ίδιος είχε δείξει και υποτιθέμενα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη γυναίκα, η οποία, όταν την εντόπισαν οι αστυνομικοί, διέψευσε τον 19χρονο καταρρίπτοντας το άλλοθι που εκείνος επιχείρησε να στήσει.
Παράλληλα, γείτονες κατέθεσαν ότι είχαν δει τον Μέις μαζί με το βρέφος σε άλλο ακίνητο το βράδυ πριν από την ανακάλυψη του πτώματος.
Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε επίσης ποσότητα μεθαμφεταμίνης, την οποία η αστυνομία υποστηρίζει ότι κατείχε ο Μέις.
Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, προσβολή νεκρού, κακοποίηση ανηλίκου και κατοχή μεθαμφεταμίνης.
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