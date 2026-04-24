Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του Μάγια: Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα
GALA
Ίθαν Χοκ Μάγια Χοκ Γάμος

Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του Μάγια: Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα

Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον Κρίστιαν Λι Χάτσον ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου τον περασμένο Φεβρουάριο

Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του Μάγια: Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το να βλέπει τα παιδιά του τόσο χαρούμενα, όπως ήταν η Μάγια Χοκ στον γάμο της τον περασμένο Φεβρουάριο, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα για τον Ίθαν Χοκ.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του Time 100 Gala την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ήταν αδύνατο να μην συγκινηθεί, όταν συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία για να την παραδώσει στον σύζυγό της.

«Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι ίσως το πιο συγκινητικό πράγμα που μπορείς να ζήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ίθαν Χοκ.



Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον στη Νέα Υόρκη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και αγαπημένους φίλους. Στην τελετή παρευρέθηκε και η μητέρα της, Ούμα Θέρμαν, με την οποία ο Ίθαν Χοκ έχει αποκτήσει ακόμη ένα παιδί.



Κλείσιμο
Ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη χαρά που νιώθει βλέποντας τα παιδιά του να βρίσκουν τον δρόμο τους και να δημιουργούν τη δική τους ζωή: «Το να τα βλέπεις να αγαπούν τη ζωή τους και να βρίσκουν ανθρώπους που τα κάνουν ευτυχισμένα είναι ανεκτίμητο».

Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο, η Μάγια Χοκ είχε δηλώσει στο Page Six πως νιώθει «πολύ τυχερή» που βρήκε τον καλύτερό της φίλο, τονίζοντας πως ο έρωτας έκανε τον γάμο να μοιάζει με κάτι απολύτως φυσικό.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

