Ίθαν Χοκ για την κόρη του: Ήξερα από τότε που ήταν 4 ετών ότι θα γίνει καλλιτέχνις και ότι θα είναι πολύ καλή
Οι τέχνες ήταν ο ασφαλής της χώρος, είπε ο ηθοποιός για τη Μάγια Χοκ
Βέβαιος πως η κόρη που έχει αποκτήσει με την Ούμα Θέρμαν θα ασχοληθεί με τις τέχνες ήταν από πολύ νωρίς ο Ίθαν Χοκ. Ο 55χρονος ηθοποιός περιέγραψε μάλιστα τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η Μάγια Χοκ θα γινόταν καλλιτέχνις.
«Ήξερα όταν ήταν περίπου 4 ετών ότι θα γίνει καλλιτέχνις. Και ήξερα ότι θα είναι πολύ καλή», είπε ο 55χρονος Ίθαν στη Σίντνεϊ Σουίνι, κατά τη διάρκεια της συζήτησή τους για το Actors on Actors του Variety.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως οι τέχνες έκαναν την κόρη του, η οποία ακολούθησε τα βήματά του στην υποκριτική, να νιώθει ασφάλεια. «Αυτός ήταν ο ασφαλής της χώρος. Υδατογραφίες, χορός και τραγούδι σε όλη της την παιδική ηλικία. Υπήρχαν πολλά πράγματα στην παιδική της ηλικία που ήταν πραγματικά, πραγματικά δύσκολα και περίπλοκα, και πράγματα για τα οποία μετανιώνω εκ μέρους της», πρόσθεσε.
Ωστόσο, ο Ίθαν Χοκ δεν θέλησε να μοιραστεί λεπτομέρειες για τις δυσκολίες που βίωσε η 27χρονη Μάγια μεγαλώνοντας. Σημείωσε όμως ότι εκείνη «άνθιζε» σε περιβάλλοντα που στηρίζονταν στην επικοινωνία.
«Θυμάμαι κάποια δασκάλα που τη ρώτησε: “Μάγια, είσαι ευτυχισμένη;” γιατί ανησυχούσαν για εκείνη», αφηγήθηκε στη συνέχεια. «Και εκείνη απάντησε κάτι του τύπου: “Πραγματικά πιστεύετε ότι αυτή είναι η σωστή ερώτηση;” Και σκέφτηκα: “Λατρεύω αυτό το παιδί”. Ήταν περίπου 13».
Συνεχίζοντας την αφήγησή του, πρόσθεσε: «Η Μάγια είπε: “Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το αν είμαι ευτυχισμένη ή όχι. Είμαι ευτυχισμένη; Όχι. Αλλά δεν φιλοδοξώ να είμαι ευτυχισμένη».
Κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, ο ηθοποιός στάθηκε στη σιγουριά του ότι οι Τέχνες θα αποδεικνύονταν σωτήριες για την κόρη του: «Οπότε δεν ανησύχησα ποτέ για το ότι θα μπει στις τέχνες, γιατί ήξερα ότι αυτό θα της σώσει τη ζωή».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ethan Hawke Details What He Realized Would "Save" Daughter Maya Hawke's Life
