Κρήτη: Η στιγμή που καταρρέει πεζογέφυρα από τα ορμητικά νερά στα Ζωνιανά, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Γέφυρα Πεζογέφυρα Κακοκαιρία Ζωνιανά

Κρήτη: Η στιγμή που καταρρέει πεζογέφυρα από τα ορμητικά νερά στα Ζωνιανά, δείτε βίντεο

Aπό τη δύναμη του νερού υποχώρησε το γεφυράκι μαζί με σημαντικό τμήμα του δρόμου

Κρήτη: Η στιγμή που καταρρέει πεζογέφυρα από τα ορμητικά νερά στα Ζωνιανά, δείτε βίντεο
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Τη στιγμή που τα ορμητικά νερά προκαλούν την κατάρρευση τμήματος δρόμου και ενός μικρού γεφυριού στα Ζωνιανά κατέγραψε σε βίντεο κάτοικος της περιοχής.

Μεγάλος όγκος λασπωμένου νερού πέρασε μέσα από το χωριό, παρασύροντας χώματα και φερτά υλικά. Όπως φαίνεται στο βίντεο, από τη δύναμη του νερού υποχώρησε το γεφυράκι μαζί με σημαντικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση ανάμεσα στα δύο σημεία του χωριού.

Μετά την κατάρρευση, κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ τα νερά συνέχιζαν να περνούν με μεγάλη ορμή από το σημείο. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα Ζωνιανά και πλέον οι αρμόδιες αρχές καλούνται να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των υποδομών.

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει πεζογέφυρα στα Ζωνιανά
3 ΣΧΟΛΙΑ

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