Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Νεκρός βρέθηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί από χωριό στα Γρεβενά
Νεκρός βρέθηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί από χωριό στα Γρεβενά
Τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί από το Σάββατο.
Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 27χρονου από χωριό των Γρεβενών, καθώς, όπως αναφέρει, το kozanimedia.gr, o άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας.
Τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί από το Σάββατο με τους συγγενείς του να δηλώνουν την εξαφάνισή του.
Κατά την ίδια πηγή ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει βάλει τέλος στη ζωή του.
Τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί από το Σάββατο με τους συγγενείς του να δηλώνουν την εξαφάνισή του.
Κατά την ίδια πηγή ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει βάλει τέλος στη ζωή του.
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