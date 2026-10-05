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Κινητοποίηση αλιέων στον Πειραιά: Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων, βίντεο
Κινητοποίηση αλιέων στον Πειραιά: Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων, βίντεο
Εκπρόσωποι του κλάδου έδεσαν τα σκάφη τους κοντά στο υπουργείο Ναυτιλίας και ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία
«Σώστε την αλιεία». Με κεντρικό αίτημα το μήνυμα που ανέγραφε το πανό σε μία από τις δεκάδες τράτες που κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά, οι αλιείς συνεχίζουν από το πρωί τις κινητοποιήσεις τους για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, κυρίως, όπως λένε, εξαιτίας της δραματικής αύξησης του κόστους των καυσίμων σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν, αλλά και της απουσίας επαρκών μέτρων στήριξης.
Ξεκινώντας από την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι αλιείς έδεσαν τις τράτες τους στην πύλη Ε1 του λιμανιού, κοντά στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον υπουργό.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση και προειδοποιούν ότι, εάν δεν ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που είχαν αποκλείσει την Ελλάδα για συνεχόμενες εβδομάδες, θα μοιάζουν υποδεέστερες.
Οι αλιείς ζητούν να στηριχθούν όπως οι συνάδελφοί τους στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Ξεκινώντας από την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι αλιείς έδεσαν τις τράτες τους στην πύλη Ε1 του λιμανιού, κοντά στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον υπουργό.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση και προειδοποιούν ότι, εάν δεν ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που είχαν αποκλείσει την Ελλάδα για συνεχόμενες εβδομάδες, θα μοιάζουν υποδεέστερες.
Οι αλιείς ζητούν να στηριχθούν όπως οι συνάδελφοί τους στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
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