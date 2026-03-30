Η Lady Gaga έκλεισε τα 40: Οι εορτασμοί με τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι
Η τραγουδίστρια πέρασε την ημέρα της ακούγοντας μουσική και χαλαρώνοντας με τον σύντροφό της
Τα 40 έκλεισε η Lady Gaga και το γιόρτασε με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα βίντεο από την ημέρα των γενεθλίων της στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου εμφανίζεται να κρατά ένα χάρτινο χρυσό «40», απολαμβάνοντας μουσική.
Όπως αποκάλυψε, πέρασε τη μέρα της ακούγοντας νέα άλμπουμ από διάφορους καλλιτέχνες, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον σύντροφό της για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. «Πέρασα τέλεια ακούγοντας μουσική και χαλαρώνοντας με τον Μάικλ», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους θαυμαστές της για τις ευχές τους, σημειώνοντας ότι το να «μεγαλώνει μαζί τους» είναι κάτι που θα εκτιμά πάντα.
Η Lady Gaga διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί σύντομα τον σύντροφό της, σημειώνοντας πως μετά από μια απαιτητική χρονιά γεμάτη ταξίδια, σχεδιάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
@ladygaga
Haute & Freddy, Robyn, and Raye filled my birthday with their beautiful new albums 💋🎶. Had the best time listening and relaxing with Michael as we wind down The Mayhem Ball. Thank you, Michael for making my birthday so so special, I love you ❤️. May the birthday month begin 🫶 Thank you monsters for all your beyond kind messages. Growing up w you is something I will always cherish ❤️♬ Shy Girl - Haute & Freddy
