Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
UPD:
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