Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια
Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09) σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι της Εύβοιας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
UPD:
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