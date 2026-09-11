Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια

Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09) σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι της Εύβοιας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.


Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: 


Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια
UPD:

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