Η Σελένα Γκόμεζ πούλησε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 5,4 εκατ. δολάρια
Η Σελένα Γκόμεζ πούλησε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 5,4 εκατ. δολάρια
Η τραγουδίστρια είχε αγοράσει το ακίνητο το 2020 για 4,89 εκατ. δολάρια
Την πολυτελή έπαυλή της στο Λος Άντζελες πούλησε η Σελένα Γκόμεζ για 5,4 εκατομμύρια δολάρια.
Η 34χρονη τραγουδίστρια είχε βγάλει αρχικά το ακίνητο προς πώληση τον Μάιο, ζητώντας 6,49 εκατομμύρια δολάρια, προτού τελικά συμφωνήσει σε χαμηλότερο ποσό.
Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, ενώ η συνολική της επιφάνεια ανέρχεται σε έκταση περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων. Η Γκόμεζ είχε αγοράσει το σπίτι το 2020 έναντι 4,89 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το ακίνητο είχε προηγουμένως στην κατοχή του ο αείμνηστος θρύλος της ροκ μουσικής Τομ Πίτι, ο οποίος το πούλησε το 2017, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 66 ετών στο Μαλιμπού.
Η έπαυλη συνδέεται και με δύο από τα επαγγελματικά εγχειρήματα της Γκόμεζ, καθώς εκεί γύρισε το μαγειρικό της σόου «Selena + Chef», ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκαν και βίντεο με μαθήματα μακιγιάζ για την εταιρεία καλλυντικών που ίδρυσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ακινήτου που επικαλείται το Realtor.com, η τραγουδίστρια διέθεσε επίσημα την έπαυλη προς πώληση την 1η Μαΐου. Σύμφωνα με την αγγελία πρόκειται για ένα «συγκρότημα κατοικιών διασημοτήτων», το οποίο «φέρνει στο μυαλό μια μαγική εικόνα ρομαντισμού και απόλυτης ηρεμίας».
Στην περιγραφή γινόταν λόγος για «ξεχωριστή αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και με τα καλύτερα υλικά». Μεταξύ των χαρακτηριστικών της έπαυλης περιλαμβάνονταν μια επαγγελματική κουζίνα, κελάρι κρασιών, γυμναστήριο, χώρος για μασάζ, τραπεζαρία, στούντιο ηχογράφησης, καθιστικό, υπνοδωμάτιο και σουίτα επισκεπτών.
Το σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1989 για τον Τομ Πίτι και έκτοτε έχει υποστεί πολλές ανακαινίσεις. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι ψηλές οροφές, ενώ οι λευκοί τοίχοι και τα μεγάλα παράθυρα δημιουργούν μια φωτεινή ατμόσφαιρα, που παραπέμπει σε παραθαλάσσια εξοχική κατοικία.
Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει πισίνα με υδρομασάζ, καθώς και στεγασμένος χώρος για μπάρμπεκιου με καθίσματα για τουλάχιστον δέκα άτομα. Η αγγελία αναφέρει ακόμη ότι οι εξωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν μπαρ, χώρο για γεύματα σε εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και έναν καταρράκτη και ένα ρυάκι που καταλήγουν στην πισίνα και το σπα.
Η πώληση της έπαυλης έγινε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την αγορά ενός ακόμη ακινήτου από την Γκόμεζ και τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο. Τον Δεκέμβριο του 2024, το ζευγάρι απέκτησε μια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 34χρονη τραγουδίστρια είχε βγάλει αρχικά το ακίνητο προς πώληση τον Μάιο, ζητώντας 6,49 εκατομμύρια δολάρια, προτού τελικά συμφωνήσει σε χαμηλότερο ποσό.
Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, ενώ η συνολική της επιφάνεια ανέρχεται σε έκταση περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων. Η Γκόμεζ είχε αγοράσει το σπίτι το 2020 έναντι 4,89 εκατομμυρίων δολαρίων.
Selena Gomez offloads $5.4million LA mansion after hinting at family plans with husband Benny Blanco https://t.co/DWPQ3wtLxd— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 9, 2026
Η έπαυλη συνδέεται και με δύο από τα επαγγελματικά εγχειρήματα της Γκόμεζ, καθώς εκεί γύρισε το μαγειρικό της σόου «Selena + Chef», ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκαν και βίντεο με μαθήματα μακιγιάζ για την εταιρεία καλλυντικών που ίδρυσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ακινήτου που επικαλείται το Realtor.com, η τραγουδίστρια διέθεσε επίσημα την έπαυλη προς πώληση την 1η Μαΐου. Σύμφωνα με την αγγελία πρόκειται για ένα «συγκρότημα κατοικιών διασημοτήτων», το οποίο «φέρνει στο μυαλό μια μαγική εικόνα ρομαντισμού και απόλυτης ηρεμίας».
Στην περιγραφή γινόταν λόγος για «ξεχωριστή αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και με τα καλύτερα υλικά». Μεταξύ των χαρακτηριστικών της έπαυλης περιλαμβάνονταν μια επαγγελματική κουζίνα, κελάρι κρασιών, γυμναστήριο, χώρος για μασάζ, τραπεζαρία, στούντιο ηχογράφησης, καθιστικό, υπνοδωμάτιο και σουίτα επισκεπτών.
Το σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1989 για τον Τομ Πίτι και έκτοτε έχει υποστεί πολλές ανακαινίσεις. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι ψηλές οροφές, ενώ οι λευκοί τοίχοι και τα μεγάλα παράθυρα δημιουργούν μια φωτεινή ατμόσφαιρα, που παραπέμπει σε παραθαλάσσια εξοχική κατοικία.
Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει πισίνα με υδρομασάζ, καθώς και στεγασμένος χώρος για μπάρμπεκιου με καθίσματα για τουλάχιστον δέκα άτομα. Η αγγελία αναφέρει ακόμη ότι οι εξωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν μπαρ, χώρο για γεύματα σε εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και έναν καταρράκτη και ένα ρυάκι που καταλήγουν στην πισίνα και το σπα.
Η πώληση της έπαυλης έγινε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την αγορά ενός ακόμη ακινήτου από την Γκόμεζ και τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο. Τον Δεκέμβριο του 2024, το ζευγάρι απέκτησε μια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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