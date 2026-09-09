Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο της
Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα συναντήσει ξανά επί σκηνής τον Πολ Ραντ
Έπειτα από είκοσι χρόνια η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ, αναλαμβάνοντας έναν απαιτητικό ρόλο.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα συναντήσει ξανά επί σκηνής τον Πολ Ραντ, περίπου δύο δεκαετίες μετά την πρώτη θεατρική τους συνεργασία. Σύμφωνα με το People, η Ρόμπερτς έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη το 2006, συμμετέχοντας στην παράσταση «Three Days of Rain». Στο πλευρό της τότε ήταν ο Ραντ, αλλά και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος βρισκόταν ακόμη στα πρώτα βήματα της καριέρας του.
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται ξανά, αυτή τη φορά για τη μεταφορά του έργου «Small Mouth Sounds» στο Μπρόντγουεϊ, πλαισιωμένοι από ένα καστ, στο οποίο συμμετέχουν η Σάρα Πόλσον, ο Μάρτιν Φρίμαν, η Γκρέτα Λι και ο Άιζακ Πάουελ.
Το έργο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εκτός Μπρόντγουεϊ το 2015, έχει γράψει η Μπες Βολ, η οποία έχει τιμηθεί με Πούλιτζερ και Tony για το έργο της «Liberation».
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή: «Έξι άγνωστοι μεταξύ τους καταφθάνουν σε ένα καταφύγιο διαλογισμού στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποφασισμένοι να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, να στραφούν στον εαυτό τους και να αλλάξουν τη ζωή τους. Αποκάλυψη: τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καθώς τα προσωπικά τραύματα βγαίνουν στην επιφάνεια, οι χαρακτήρες συγκρούονται και οι απρόσμενες επιθυμίες παίρνουν το πάνω χέρι. Το "Small Mouth Sounds" αποκαλύπτεται καθώς εξελίσσεται με ελάχιστους διαλόγους, σε ένα πρωτότυπο και βαθιά συγκινητικό έργο για την αναζήτηση της πληρότητας σε έναν διαλυμένο κόσμο».
Η Μπες Βολ εξήγησε ότι η έμπνευση για το έργο προέκυψε από τη δική της εμπειρία σε σεμινάριο διαλογισμού, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δράση: «Η ιδέα γεννήθηκε από ένα σεμινάριο διαλογισμού στο Ινστιτούτο Omega, στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Όπως και σε εκείνο έτσι κι εδώ, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης εξελίσσεται χωρίς λέξεις».
Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου του 2027 στο θέατρο Ethel Barrymore της Νέας Υόρκης, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο τρεις φορές βραβευμένος με Tony Τζο Μαντέλο, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται επίσης στο τιμόνι της παράστασης «Downstate». Η συγκεκριμένη παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο ίδιο θέατρο, σύμφωνα με το Just Jared.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα συναντήσει ξανά επί σκηνής τον Πολ Ραντ, περίπου δύο δεκαετίες μετά την πρώτη θεατρική τους συνεργασία. Σύμφωνα με το People, η Ρόμπερτς έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη το 2006, συμμετέχοντας στην παράσταση «Three Days of Rain». Στο πλευρό της τότε ήταν ο Ραντ, αλλά και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος βρισκόταν ακόμη στα πρώτα βήματα της καριέρας του.
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται ξανά, αυτή τη φορά για τη μεταφορά του έργου «Small Mouth Sounds» στο Μπρόντγουεϊ, πλαισιωμένοι από ένα καστ, στο οποίο συμμετέχουν η Σάρα Πόλσον, ο Μάρτιν Φρίμαν, η Γκρέτα Λι και ο Άιζακ Πάουελ.
Julia Roberts Returning to Broadway 20 Years After Debut in Starry Play with a Shocking Amount of Dialogue https://t.co/bAhujxyVuv— People (@people) September 8, 2026
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή: «Έξι άγνωστοι μεταξύ τους καταφθάνουν σε ένα καταφύγιο διαλογισμού στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποφασισμένοι να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, να στραφούν στον εαυτό τους και να αλλάξουν τη ζωή τους. Αποκάλυψη: τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καθώς τα προσωπικά τραύματα βγαίνουν στην επιφάνεια, οι χαρακτήρες συγκρούονται και οι απρόσμενες επιθυμίες παίρνουν το πάνω χέρι. Το "Small Mouth Sounds" αποκαλύπτεται καθώς εξελίσσεται με ελάχιστους διαλόγους, σε ένα πρωτότυπο και βαθιά συγκινητικό έργο για την αναζήτηση της πληρότητας σε έναν διαλυμένο κόσμο».
Η Μπες Βολ εξήγησε ότι η έμπνευση για το έργο προέκυψε από τη δική της εμπειρία σε σεμινάριο διαλογισμού, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δράση: «Η ιδέα γεννήθηκε από ένα σεμινάριο διαλογισμού στο Ινστιτούτο Omega, στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Όπως και σε εκείνο έτσι κι εδώ, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης εξελίσσεται χωρίς λέξεις».
Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου του 2027 στο θέατρο Ethel Barrymore της Νέας Υόρκης, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο τρεις φορές βραβευμένος με Tony Τζο Μαντέλο, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται επίσης στο τιμόνι της παράστασης «Downstate». Η συγκεκριμένη παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο ίδιο θέατρο, σύμφωνα με το Just Jared.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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