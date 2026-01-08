Η Τζούλια Ρόμπερτς δήλωσε πως δεν θα ήθελε να παίξει σε μία νέα ταινία Pretty Woman
Δεν θα μπορούσα να κινηθώ με την αθωότητα που απαιτείται σε μια τέτοια ταινία, ανέφερε η ηθοποιός
Για το Pretty Woman μίλησε η Τζούλια Ρόμπερς, δηλώνοντας πως δεν θα έπαιζε ξανά εάν γινόταν νέα ταινία.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Deadline και ανέφερε πως δεν θα μπορούσε να υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο, καθώς τότε υπήρχε μία αθωότητα στον ρόλο της που σήμερα θα ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει.
Όταν τη ρώτησαν, συγκεκριμένα, αν θα έκανε σήμερα ξανά το Pretty Woman, η Τζούλια Ρόμπερτς απάντησε: «Αχ, είναι αδύνατο. Έχω πια μέσα μου τόσα χρόνια το βάρος του κόσμου που δεν θα μπορούσα να κινηθώ με την αθωότητα που απαιτείται, κατά κάποιον τρόπο, σε μια τέτοια ταινία, σωστά;» και πρόσθεσε: «Δηλαδή, όχι “βάρος του κόσμου” με την αρνητική έννοια, αλλά απλώς όλα όσα μαθαίνουμε, όλα όσα μαζεύουμε στην πορεία και τα βάζουμε στις τσέπες μας. Θα ήταν αδύνατο να υποδυθώ κάποιον που είναι πραγματικά αθώος, κατά κάποιον τρόπο. Ξέρω, είναι αστείο να το λες αυτό για μια πόρνη, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια αθωότητα σε εκείνη, ένα είδος… υποθέτω ότι ήταν απλώς το να είσαι νέος».
Σχετικά με τον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ιστορία της ταινίας μέσα στα χρόνια, η ηθοποιός είπε ότι «πολλοί έχουν σταματήσει να βλέπουν το Pretty Woman ως ένα τρυφερό παραμύθι». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε φορά που μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και συμβαίνουν πολιτισμικές αλλαγές. Σκέψου όλες τις ταινίες και τα θεατρικά έργα των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40 — σήμερα θα τα έβλεπες και θα έλεγες απλώς “Πώς γίνεται οι άνθρωποι να λένε αυτά τα πράγματα, να κάνουν αυτά τα πράγματα;”».
Στο τέλος, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήγησε: «Νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές που κάνουμε ως καλλιτέχνες, ως άνθρωποι που εκτιμούν την τέχνη και αγαπούν να διαβάζουν βιβλία και να πηγαίνουν στο θέατρο. Ναι, οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Julia Roberts Thinks the 'Huge Passage of Time and Cultural Shifts' Change How We See 'Pretty Woman' 36 Years Later https://t.co/fcz6yrrDtM— People (@people) January 7, 2026
