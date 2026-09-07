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Νέος κίνδυνος στη Μεσόγειο, οκτώ πλήγματα με drones σε ρωσικό πλοίο
Νέος κίνδυνος στη Μεσόγειο, οκτώ πλήγματα με drones σε ρωσικό πλοίο
Το Lady Mariia φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Λιβύης – Εκτός ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης, διευκρινίζει το Λιμενικό – Νέος παράγοντας κινδύνου για έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους της Μεσογείου.
Μια νέα εστία κινδύνου φαίνεται να διαμορφώνεται στην κεντρική Μεσόγειο, μετά την αναφερόμενη επίθεση με εναέρια drones εναντίον του υπό ρωσική σημαία Ro-Ro Lady Mariia, εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή και την ελληνόκτητη ναυτιλία.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, όταν το πλοίο κινούνταν με ανατολική πορεία στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από εξειδικευμένα ναυτιλιακά μέσα και την εταιρεία maritime security Ambrey, οπτικό υλικό από την επίθεση εμφανίζει τουλάχιστον οκτώ πλήγματα στο κατάστρωμα και στην περιοχή των καπνοδόχων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Το Lady Mariia, χωρητικότητας 7.184 dwt και κατασκευής 2000, βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ενταχθεί σε αμερικανικές και ουκρανικές λίστες κυρώσεων και έχει συνδεθεί με τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για λογαριασμό της Ρωσίας.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη ναυτιλιακή αγορά βρίσκεται, πάντως, πέρα από την ταυτότητα του συγκεκριμένου πλοίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για σχεδιασμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά εμπορικού πλοίου, το συμβάν θα σηματοδοτεί γεωγραφική διεύρυνση του κινδύνου από επιθέσεις με drones προς την κεντρική Μεσόγειο. Πρόκειται για περιοχή από την οποία διέρχεται μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων και η οποία βρίσκεται πάνω ή κοντά σε διαδρομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από δεξαμενόπλοια, bulk carriers, containerships και πλοία μεταφοράς αερίου, μεταξύ αυτών και σημαντικός αριθμός μονάδων ελληνικών συμφερόντων.
Μέχρι σήμερα, η αυξημένη έκθεση της εμπορικής ναυτιλίας σε πολεμικές ενέργειες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα είχε συνδεθεί κυρίως με τη Μαύρη Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και, πιο πρόσφατα, την περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ. Η εμφάνιση ανάλογου περιστατικού στην κεντρική Μεσόγειο μεταφέρει το ζήτημα πολύ πιο κοντά στους βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους της Νότιας Ευρώπης. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση εναντίον ενός συγκεκριμένου κυρωμένου πλοίου ή για την αρχή μιας ευρύτερης μετατόπισης του πεδίου επιχειρήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τις αξιολογήσεις κινδύνου, τα μέτρα ασφαλείας των πλοίων και, εφόσον υπάρξει συνέχεια, ακόμη και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένες ζώνες της Μεσογείου.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, όταν το πλοίο κινούνταν με ανατολική πορεία στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από εξειδικευμένα ναυτιλιακά μέσα και την εταιρεία maritime security Ambrey, οπτικό υλικό από την επίθεση εμφανίζει τουλάχιστον οκτώ πλήγματα στο κατάστρωμα και στην περιοχή των καπνοδόχων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Το Lady Mariia, χωρητικότητας 7.184 dwt και κατασκευής 2000, βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ενταχθεί σε αμερικανικές και ουκρανικές λίστες κυρώσεων και έχει συνδεθεί με τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για λογαριασμό της Ρωσίας.
Πάντως το πλοίο δεν βρισκόταν εντός της ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SRR) και ότι αντίστοιχο περιστατικό δεν καταγράφηκε εντός ελληνικής δικαιοδοσίας. Η επισήμανση αυτή διαφοροποιεί ουσιαστικά την εικόνα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η διατύπωση περί επίθεσης ανοικτά της Κρήτης. Η Κρήτη αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση γεωγραφικό σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής και όχι ένδειξη ότι το συμβάν συνέβη σε χώρο ελληνικής αρμοδιότητας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα του δράστη. Πληροφορίες και ισχυρισμοί που κυκλοφορούν συνδέουν την επίθεση με την Ουκρανία, ενώ έχουν διατυπωθεί σενάρια ότι τα drones ενδεχομένως επιχειρούσαν από λιβυκό έδαφος.
❗️Drones attacked the sanctioned vessel Lady Maria (IMO 9220641) in the Mediterranean Sea near Crete, which was carrying weapons for Russia; the hits caused a small fire. The vessel left Algerian Oran and was heading to Syria. It is under US sanctions (as STELLA-MARIA) and… pic.twitter.com/ruCIWIpW3F— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 6, 2026
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη ναυτιλιακή αγορά βρίσκεται, πάντως, πέρα από την ταυτότητα του συγκεκριμένου πλοίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για σχεδιασμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά εμπορικού πλοίου, το συμβάν θα σηματοδοτεί γεωγραφική διεύρυνση του κινδύνου από επιθέσεις με drones προς την κεντρική Μεσόγειο. Πρόκειται για περιοχή από την οποία διέρχεται μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων και η οποία βρίσκεται πάνω ή κοντά σε διαδρομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από δεξαμενόπλοια, bulk carriers, containerships και πλοία μεταφοράς αερίου, μεταξύ αυτών και σημαντικός αριθμός μονάδων ελληνικών συμφερόντων.
Μέχρι σήμερα, η αυξημένη έκθεση της εμπορικής ναυτιλίας σε πολεμικές ενέργειες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα είχε συνδεθεί κυρίως με τη Μαύρη Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και, πιο πρόσφατα, την περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ. Η εμφάνιση ανάλογου περιστατικού στην κεντρική Μεσόγειο μεταφέρει το ζήτημα πολύ πιο κοντά στους βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους της Νότιας Ευρώπης. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση εναντίον ενός συγκεκριμένου κυρωμένου πλοίου ή για την αρχή μιας ευρύτερης μετατόπισης του πεδίου επιχειρήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τις αξιολογήσεις κινδύνου, τα μέτρα ασφαλείας των πλοίων και, εφόσον υπάρξει συνέχεια, ακόμη και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένες ζώνες της Μεσογείου.
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