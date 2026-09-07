Νέος κίνδυνος στη Μεσόγειο, οκτώ πλήγματα με drones σε ρωσικό πλοίο

Το Lady Mariia φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Λιβύης – Εκτός ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης, διευκρινίζει το Λιμενικό – Νέος παράγοντας κινδύνου για έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους της Μεσογείου.