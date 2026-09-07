Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», δείτε το βίντεο από το Παρίσι
Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», δείτε το βίντεο από το Παρίσι
«Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως», έγραψε η influencer κρατώντας έναν κουβά στα χέρια της
Στο Παρίσι βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη για επαγγελματικούς λόγους, όπως έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μέσα από τα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται καθημερινά πολλά από όσα κάνει μέσα στην ημέρα της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, θέλησε να δείξει πως η πραγματικότητα της στο Παρίσι διαφέρει πολύ από αυτή που μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος που την παρακολουθεί και, κάνοντας χιούμορ, επανέφερε μία ατάκα της από το My Style Rocks, η οποία είχε γίνει viral.
Όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από βόλτες και ψώνια: «Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό», ακούγεται να λέει στο βίντεο, δείχνοντας παράλληλα πως κυκλοφορούσε με έναν κουβά και μία σφουγγαρίστρα στα χέρια της.
Δείτε βίντεο
Στο αμέσως επόμενο story, η influencer , έγραψε χαρακτηριστικά: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω απ' όλα».
Πρόκειται για μία ατάκα που είχε πει η ίδια σε συμπαίκτριά της με την οποία είχε έρθει σε αντιπαράθεση, σε επεισόδιο του My Style Rocks το 2017.
«Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», είχε πει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.
Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, θέλησε να δείξει πως η πραγματικότητα της στο Παρίσι διαφέρει πολύ από αυτή που μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος που την παρακολουθεί και, κάνοντας χιούμορ, επανέφερε μία ατάκα της από το My Style Rocks, η οποία είχε γίνει viral.
Όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από βόλτες και ψώνια: «Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό», ακούγεται να λέει στο βίντεο, δείχνοντας παράλληλα πως κυκλοφορούσε με έναν κουβά και μία σφουγγαρίστρα στα χέρια της.
Δείτε βίντεο
Στο αμέσως επόμενο story, η influencer , έγραψε χαρακτηριστικά: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω απ' όλα».
Πρόκειται για μία ατάκα που είχε πει η ίδια σε συμπαίκτριά της με την οποία είχε έρθει σε αντιπαράθεση, σε επεισόδιο του My Style Rocks το 2017.
«Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», είχε πει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.
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