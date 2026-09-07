Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», δείτε το βίντεο από το Παρίσι
GALA
Ιωάννα Τούνη Παρίσι My Style Rocks

Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», δείτε το βίντεο από το Παρίσι

«Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως», έγραψε η influencer κρατώντας έναν κουβά στα χέρια της

Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», δείτε το βίντεο από το Παρίσι
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Παρίσι βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη για επαγγελματικούς λόγους, όπως έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μέσα από τα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται καθημερινά πολλά από όσα κάνει μέσα στην ημέρα της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, θέλησε να δείξει πως η πραγματικότητα της στο Παρίσι διαφέρει πολύ από αυτή που μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος που την παρακολουθεί και, κάνοντας χιούμορ, επανέφερε μία ατάκα της από το My Style Rocks, η οποία είχε γίνει viral.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από βόλτες και ψώνια: «Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό», ακούγεται να λέει στο βίντεο, δείχνοντας παράλληλα πως κυκλοφορούσε με έναν κουβά και μία σφουγγαρίστρα στα χέρια της.

Δείτε βίντεο


Στο αμέσως επόμενο story, η influencer , έγραψε χαρακτηριστικά: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω απ' όλα».
Πρόκειται για μία ατάκα που είχε πει η ίδια σε συμπαίκτριά της με την οποία είχε έρθει σε αντιπαράθεση, σε επεισόδιο του My Style Rocks το 2017.

«Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», είχε πει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Τούνη σε Σοφία: Δίπλα στην ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ταιριάζεις τέλεια!

Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης