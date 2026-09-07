Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», δείτε το βίντεο από το Παρίσι

«Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως», έγραψε η influencer κρατώντας έναν κουβά στα χέρια της