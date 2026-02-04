Ο Άλεξ Γουόρεν σατίρισε την εμφάνισή του στα Grammy: Αυτό θα συνέβαινε μόνο σε μένα
Ο τραγουδιστής αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, ενώ ερμήνευε το κομμάτι Ordinary

Την εμφάνισή του στα Grammy σατίρισε ο Άλεξ Γουόρεν με ένα βίντεο στα social media.

Ο τραγουδιστής είχε ένα τεχνικό πρόβλημα, ενώ ερμήνευε το κομμάτι Ordinary.  Συγκεκριμένα, ο Γουόρεν έδειχνε να αντιμετωπίζει δυσκολίες με τα ακουστικά του, με αρκετούς θαυμαστές του να επισημαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ήχος δεν ήταν συγχρονισμένος, την ώρα που ο ίδιος προσπαθούσε να κρατήσει τον ρυθμό.

Μετά την τελετή  απονομής ο Γουόρεν αναφέρθηκε στο απρόοπτο με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος με ανάρτησή του στο TikTok. Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζεται ο ίδιος, ενώ ακούγεται το τραγούδι που ερμήνευσε στα μουσικά βραβεία, με τον ήχο να μην είναι συγχρονισμένος.

«Όταν εμφανίζεσαι στα Grammys και αυτό είναι το μόνο που ακούς στα ακουστικά σου. Αυτό θα συνέβαινε μόνο σε μένα», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε το κλιπ. 

Δείτε το βίντεο

@alexwarren

this would only happen to me

♬ original sound - Alex Warren
Η εμφάνιση του Άλεξ Γουόρεν στα Grammy

Alex Warren’s Technical Malfunction during Ordinary at the Grammys explained!

