Τοιχογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι στο Γουέμπλεϊ Παρκ στο Λονδίνο: Συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τη γέννησή του
Τοιχογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι στο Γουέμπλεϊ Παρκ στο Λονδίνο: Συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τη γέννησή του
Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της τοιχογραφίας ύψους 9 μέτρων
Τα αποκαλυπτήρια μιας τοιχογραφίας ύψους 9 μέτρων, αφιερωμένης στον αείμνηστο Φρέντι Μέρκιουρι, πραγματοποιήθηκαν στο Γουέμπλεϊ Παρκ του Λονδίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του θρυλικού τραγουδιστή.
Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι» είναι αναμορφικό, δηλαδή πρόκειται για μια εικόνα που φαίνεται φυσική και αποκτά σωστές αναλογίες μόνο από συγκεκριμένη γωνία. Από οποιοδήποτε άλλο σημείο, η μορφή διασπάται σε χρώματα και γραμμές.
Τη δημιουργία της τοιχογραφίας ανέλαβε ο καλλιτέχνης της street art Φρανκ Στάιλς, ο οποίος συνδύασε τέσσερα διαφορετικά έργα, δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα που εκτείνεται στα 58 Ισπανικά Σκαλιά του Γουέμπλεϊ Παρκ.
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Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 και συνδέθηκε στενά με το Γουέμπλεϊ, όπου εμφανίστηκε πολλές φορές μαζί με τους Queen. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου του 1991, σε ηλικία 45 ετών. Το συγκρότημα πραγματοποίησε συνολικά 10 συναυλίες στον χώρο, ο οποίος ήταν παλαιότερα γνωστός ως Empire Pool, από το 1978 έως το 1984, ενώ τον Ιούλιο του 1985 συμμετείχε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Live Aid στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Οι Queen επέστρεψαν στο στάδιο το επόμενο καλοκαίρι για δύο συναυλίες που ήταν sold out.
Η τοιχογραφία παραπέμπει και σε στοιχεία από τη ζωή του Μέρκιουρι μακριά από τη σκηνή. Οι κυπρίνοι Koi συμβολίζουν την αγάπη του για την Ιαπωνία, καθώς και τη λίμνη που είχε στον κήπο του σπιτιού του στο Λονδίνο, ενώ οι φτερωτές γυναικείες μορφές παραπέμπουν στο ζώδιο της Παρθένου, ένα μοτίβο που είχε χρησιμοποιήσει στο έμβλημα των Queen, το οποίο είχε σχεδιάσει ο ίδιος.
Ο Κλαούντιο Τζαμπρόνε, ο οποίος ανέθεσε και επιμελήθηκε το έργο για το Γουέμπλεϊ Παρκ, δήλωσε: «Η σχέση του Φρέντι Μέρκιουρι με το Γουέμπλεϊ ξεπερνά κατά πολύ μια μεμονωμένη διάσημη παράσταση».
Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι» είναι αναμορφικό, δηλαδή πρόκειται για μια εικόνα που φαίνεται φυσική και αποκτά σωστές αναλογίες μόνο από συγκεκριμένη γωνία. Από οποιοδήποτε άλλο σημείο, η μορφή διασπάται σε χρώματα και γραμμές.
Τη δημιουργία της τοιχογραφίας ανέλαβε ο καλλιτέχνης της street art Φρανκ Στάιλς, ο οποίος συνδύασε τέσσερα διαφορετικά έργα, δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα που εκτείνεται στα 58 Ισπανικά Σκαλιά του Γουέμπλεϊ Παρκ.
Δείτε φωτογραφίες
Freddie Mercury mural unveiled at Wembley Park ➡️ https://t.co/38uqDIpXMA pic.twitter.com/turZazF7Uz— BBC London (@BBCLondonNews) September 4, 2026
🎤 Freddie Mercury would have turned 80 today.— BBC London (@BBCLondonNews) September 5, 2026
A 30ft mural celebrating the Queen frontman has been unveiled at Wembley Park, where Mercury performed repeatedly during his career.
The artwork covers all 58 of the Spanish Steps - but there’s a catch. The portrait only fully… pic.twitter.com/UkWZaMxRfO
Freddie Mercury mural unveiled on Wembley steps on what would be his 80th birthday https://t.co/sbriYkIuTr— The Standard (@theLDNstandard) September 3, 2026
Η τοιχογραφία παραπέμπει και σε στοιχεία από τη ζωή του Μέρκιουρι μακριά από τη σκηνή. Οι κυπρίνοι Koi συμβολίζουν την αγάπη του για την Ιαπωνία, καθώς και τη λίμνη που είχε στον κήπο του σπιτιού του στο Λονδίνο, ενώ οι φτερωτές γυναικείες μορφές παραπέμπουν στο ζώδιο της Παρθένου, ένα μοτίβο που είχε χρησιμοποιήσει στο έμβλημα των Queen, το οποίο είχε σχεδιάσει ο ίδιος.
Ο Κλαούντιο Τζαμπρόνε, ο οποίος ανέθεσε και επιμελήθηκε το έργο για το Γουέμπλεϊ Παρκ, δήλωσε: «Η σχέση του Φρέντι Μέρκιουρι με το Γουέμπλεϊ ξεπερνά κατά πολύ μια μεμονωμένη διάσημη παράσταση».
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