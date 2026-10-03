Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Μετά τη Σιμωνόπετρα, στο Βατοπαίδι ο Τσίπρας, η υποδοχή από τον ηγούμενο Εφραίμ
Μετά τη Σιμωνόπετρα, στο Βατοπαίδι ο Τσίπρας, η υποδοχή από τον ηγούμενο Εφραίμ
Για «ένα ταξίδι στην ιστορία και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης», έγραψε σε ανάρτησή του
Στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο Άγιο Όρος, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία.
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έφτασε στο Άγιο Όρος την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ενώ κατά την παραμονή του επισκέφθηκε μονές και προσκυνήματα.
Στο Βατοπαίδι τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Γέροντας Εφραίμ, και μέλη της αδελφότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αλέξης Τσίπρας συνοδευόταν από τον πρώην διοικητή του Αγίου Όρους Κωστή Δήμτσα, ενώ είχε συνομιλία με τον Γέροντα Εφραίμ για ζητήματα που αφορούν την Αθωνική Πολιτεία.
«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…», έγραψε, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάθε επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία επαφής με την ιστορία, τους πολιτιστικούς θησαυρούς που διαφυλάσσονται επί αιώνες αλλά και, όπως ανέφερε, με «το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».
Η επίσκεψη στο Βατοπαίδι αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους σταθμούς του διημέρου του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
πηγή: orthodoxianews
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έφτασε στο Άγιο Όρος την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ενώ κατά την παραμονή του επισκέφθηκε μονές και προσκυνήματα.
Στο Βατοπαίδι τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Γέροντας Εφραίμ, και μέλη της αδελφότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αλέξης Τσίπρας συνοδευόταν από τον πρώην διοικητή του Αγίου Όρους Κωστή Δήμτσα, ενώ είχε συνομιλία με τον Γέροντα Εφραίμ για ζητήματα που αφορούν την Αθωνική Πολιτεία.
Η ανάρτηση από το Άγιο ΌροςΥπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παραμονή του στο Άγιο Όρος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Σιμωνόπετρα.
«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…», έγραψε, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάθε επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία επαφής με την ιστορία, τους πολιτιστικούς θησαυρούς που διαφυλάσσονται επί αιώνες αλλά και, όπως ανέφερε, με «το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».
Η επίσκεψη στο Βατοπαίδι αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους σταθμούς του διημέρου του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
πηγή: orthodoxianews
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα