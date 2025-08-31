Φρέντι Μέρκιουρι: Η κρυφή κόρη, η σεξουαλική κακοποίηση στα 14 από δάσκαλό του και τα ημερολόγια
Από την τραυματική κακοποίηση σε σχολείο της Ινδίας μέχρι τη δικαστική αμφισβήτηση για την κυριότητα των χειρογράφων – Τα ημερολόγια που αποκαλύπτουν την κρυφή ζωή του θρυλικού frontman των Queen
Ένα μυστικό που ο Φρέντι Μέρκιουρι κράτησε καλά φυλαγμένο σε όλη του τη ζωή έρχεται σήμερα στο φως μέσα από τα προσωπικά του ημερολόγια, τα οποία κατέληξαν σε μια γυναίκα με το αρχικό «Β» που ισχυρίζεται πως είναι κόρη του. Σε αυτά ο θρυλικός frontman των Queen περιγράφει τον εφιάλτη της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη σε ηλικία 14 ετών από δάσκαλό του στην Ινδία, ένα γεγονός που σημάδεψε για πάντα την ψυχική του υγεία. Η κόρη του, που παρέμενε άγνωστη στο κοινό για δεκαετίες, αποκαλύπτει τώρα το περιεχόμενο των ημερολογίων, ενώ δηλώνει έτοιμη να τα καταστρέψει, καθώς η κυριότητά τους αμφισβητείται λόγω νομικών όρων στη διαθήκη του καλλιτέχνη.
Η αλήθεια σύμφωνα με την «Β» αποκαλύπτεται μέσα από τις σελίδες 17 προσωπικών ημερολογίων, τα οποία ο ίδιος άφησε στη μυστική του κόρη, καρπό της σχέσης του με Γαλλίδα το 1976. Σε αυτά ο Μέρκιουρι εξομολογείται ότι σε ηλικία 14 ετών υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από δάσκαλό του, γεγονός που περιγράφει ως «κατακλυσμικό» και που εξηγεί τη δραματική στροφή στη συμπεριφορά και στις σχολικές του επιδόσεις. Η εμπειρία αυτή, όπως έγραψε, τον στιγμάτισε για πάντα και συνέβαλε στην εσωστρέφεια που τον χαρακτήριζε στην προσωπική του ζωή, σε αντίθεση με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία.
Η γυναίκα, γνωστή μόνο με το αρχικό «Β», κράτησε κρυφή την ταυτότητά της για χρόνια. Τώρα αποφάσισε να μοιραστεί μέρος του περιεχομένου, υπογραμμίζοντας ότι τα ημερολόγια αποτελούν τη μοναδική και πιο άμεση σύνδεση με τον πατέρα της. Παράλληλα, οι αποκαλύψεις τους αποτέλεσαν τη βάση για το βιβλίο Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love, στο οποίο καταγράφονται άγνωστες πτυχές της ζωής του.
Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται. Η συγγραφέας Λέσλι-Αν Τζόουνς αποκάλυψε πρόσφατα ότι η κυριότητα των ημερολογίων αμφισβητείται, καθώς στη διαθήκη του καλλιτέχνη περιλαμβάνονται όροι που δημιουργούν νομικές αμφιβολίες. Μιλώντας δημόσια, τόνισε ότι η «Β» δεν μπορεί να εμφανιστεί ανοιχτά γιατί θα αντιμετωπίσει πιθανές διεκδικήσεις. Η ίδια, πάντως, φέρεται να δήλωσε πως δεν θα παραδώσει ποτέ τα τετράδια και ότι «θα τα κάψει πριν αφήσει να τα πάρει οποιοσδήποτε άλλος».
Η απειλή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς τα χειρόγραφα θεωρούνται πολύτιμα για την κατανόηση της ζωής και του ψυχισμού ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Για την «Β», όμως, τα ημερολόγια δεν αποτελούν απλώς ιστορικό υλικό, αλλά προσωπικό θησαυρό και μαρτυρία του πατέρα που δεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ποτέ.
Η υπόθεση προσθέτει ακόμη μια δραματική διάσταση στην ήδη αινιγματική ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι. Από την παιδική κακοποίηση που σημάδεψε την εφηβεία του μέχρι τη σημερινή διαμάχη για τα ημερολόγια, η ιστορία του συνεχίζει να αποκαλύπτει σκοτεινές και άγνωστες πτυχές, δείχνοντας πώς πίσω από τον παγκόσμιο μύθο κρυβόταν ένας άνθρωπος με βαθιά και αγιάτρευτα τραύματα.
Η ιστορία της κακοποίησηςΤο 1961, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο νεαρός Φρέντι φοιτούσε σε οικοτροφείο στην Ινδία. Μέχρι τότε ήταν ένας άριστος μαθητής με επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα. Ξαφνικά, η εικόνα αυτή ανατράπηκε: άρχισε να αποτυγχάνει σε κάθε μάθημα εκτός από τη μουσική και την τέχνη. Για δεκαετίες η αλλαγή αυτή παρέμενε ανεξήγητη, ακόμη και για τους βιογράφους του.
