Η Μαριάννα Πολυχρονίδη φωτογραφήθηκε με τη δύο μηνών κόρη της
Η Μαριάννα Πολυχρονίδη φωτογραφήθηκε με τη δύο μηνών κόρη της
Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές, έγραψε η ηθοποιός
Με την κόρη της, που γεννήθηκε πριν από περίπου δύο μήνες φωτογραφήθηκε η Μαριάννα Πολυχρονίδη.
Η ηθοποιός μοιράστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται να φιλάει και να κάνει γκριμάτσες στο παιδί της. «Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές» έγραψε η Μαριάννα Πολυχρονίδη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας πώς έχει αλλάξει η ζωή της το τελευταίο διάστημα που έχει γίνει μητέρα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Μεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως «είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45».
Στις 18 Ιουλίου, έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα social media, πως γεννήθηκε η κόρη της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το χέρι και το πόδι του μωρού. «Τον τελευταίο καιρό, χορεύω στον ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ' την αρχή μέσα απ' τα μάτια σου. Σ' ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα» είχε γράψει.
Η ηθοποιός μοιράστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται να φιλάει και να κάνει γκριμάτσες στο παιδί της. «Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές» έγραψε η Μαριάννα Πολυχρονίδη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας πώς έχει αλλάξει η ζωή της το τελευταίο διάστημα που έχει γίνει μητέρα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Μεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως «είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45».
Στις 18 Ιουλίου, έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα social media, πως γεννήθηκε η κόρη της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το χέρι και το πόδι του μωρού. «Τον τελευταίο καιρό, χορεύω στον ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ' την αρχή μέσα απ' τα μάτια σου. Σ' ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα» είχε γράψει.
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