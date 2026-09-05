Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Φωτιά στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, καίει ξερά χόρτα
Φωτιά στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, καίει ξερά χόρτα
Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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