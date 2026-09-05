Φωτιά στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, καίει ξερά χόρτα
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, καίει ξερά χόρτα

Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, καίει ξερά χόρτα
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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