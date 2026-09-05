Μεγάλες ζημιές από τη φωτιά στο οινοποιείο της Achaia Clauss στην Πάτρα, καταστράφηκε ολοσχερώς το πέτρινο κτήριο

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Χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο του οινοποιείου της Achaia Clauss, στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας.Από τις φλόγες νωρίτερα καταστράφηκε ένα πέτρινο κτήριο της εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτήρια.Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00, μόλις τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του «Ανοιχτού Τρύγου 2026», της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 08:00 στο Castro Clauss, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί.Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ παραμένει άγνωστο αν προκλήθηκαν από υλικά ή εξοπλισμό που υπήρχαν στο κτίριο.Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταστραφεί ολοσχερώς ένα πέτρινο διόροφο κτίριο από τη φωτιά. Ωστόσο όπως ανέφεραν από την ΠΥ, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα κτήρια της εγκατάστασης.Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ακριβώς κτίριο επηρεάστηκε ούτε αν η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε ιστορικούς χώρους, παλιές κάβες, ξύλινα βαρέλια ή αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο συγκρότημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς.