Η Μαριάννα Πολυχρονίδη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον τηλεοπτικό αέρα: Το θέλαμε και το προσπαθήσαμε πολύ
Είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα η Μαριάννα Πολυχρονίδη.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και ενώ δεν είχε μιλήσει δημόσια για το γεγονός αυτό, μόλις η Κατερίνα Καινούργιου την αντίκρισε την ρώτησε εάν έβλεπε καλά και αν είναι πράγματι έγκυος. Η ίδια απάντησε θετικά και εξήγησε πως βρίσκεται στον έκτο μήνα, επισημαίνοντας πως ήταν κάτι που το ήθελε πολύ μαζί με τον σύντροφό της και το προσπαθούσαν για χρόνια.
Η Μαριάννα Πολυχρονίδη είπε χαρακτηριστικά: «Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή την προηγούμενη φορά ήμουν έγκυος, είχα κάνεις μόλις τον πρώτο υπέρηχο, αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς. Το θέλαμε πολύ, το προσπαθήσαμε πολύ. Είμαστε δέκα και μισό χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Τώρα ξεκινάω σιγά σιγά τις προετοιμασίες, γιατί στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας. Είχα και γυρίσματα. Τα άγχη και τις αγωνίες προσπαθώ να τα ρυθμίσω, δεν είμαι γενικά αγχώδης, κάνω και πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Έχω πάρει 9-10 κιλά».
Στη συνέχεια η ηθοποιός ανέφερε για το επόμενο διάστημα της ζωής της: «Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά ξεκινάνε πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβρη. Οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι ένα μήνα, θέλω να κάτσω περισσότερο. Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μη συμβεί. Και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δεν θα κάνει παιδί, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρνει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Το προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45».
