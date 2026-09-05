Μπρους Κάμπελ: O πρωταγωνιστής του Evil Dead αποκάλυψε ότι έχει «περίπου πέντε χρόνια ζωής» μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο

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Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας του θα επιφέρει ορισμένες αλλαγές στην επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις, οι εκδηλώσεις και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του θα πρέπει να «

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