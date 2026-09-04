Ο Σάκης Κατσούλης προσπαθούσε να διηγηθεί στον γιο του την ιστορία γνωριμίας του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και εκείνος γκρίνιαζε, δείτε βίντεο
Ο Σάκης Κατσούλης προσπαθούσε να διηγηθεί στον γιο του την ιστορία γνωριμίας του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και εκείνος γκρίνιαζε, δείτε βίντεο
Από έναν καφέ ξεκίνησαν όλα και οχτώ χρόνια μετά ήρθες εσύ, είπε ο νικητής του Survivor
Την ιστορία γνωριμίας του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη προσπαθούσε να διηγηθεί ο Σάκης Κατσούλης στον γιο τους, ωστόσο δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει, καθώς εκείνος γκρίνιαζε.
Σε βίντεο που ανέβασε ο νικητής του Survivor στο TikTok την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ακούγεται να λέει: «Να σου πω κάτι; Προσπαθούσα έξι μήνες για να τη γνωρίσω. Δεν με κοίταγε καν. Έξι μήνες στο λέω αλήθεια», με τον ίδιο έπειτα να σταματά για λίγο και να συνεχίζει αφού το μωρό του ηρέμησε.
Τότε, ο Σάκης Κατσούλης πρόσθεσε: «Το 2018, λοιπόν, ο μπαμπάς και η μαμά ήταν δύο άγνωστοι. Η μαμά δούλευε σε ένα μαγαζί καφέ και ο μπαμπάς πήγε να ανοίξει το πρώτο του μαγαζί δίπλα στη μαμά, που τότε βέβαια δεν ήξερε ότι θα είναι η μαμά σου. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, ο μπαμπάς έβαλε χαρτόνια στα τζάμια και αφού ξεκίνησε να ονειρεύεται αυτό το καινούριο μαγαζί, παρήγγειλε έναν καφέ και οχτώ χρόνια μετά ήρθες εσύ. Από έναν καφέ ξεκίνησαν όλα».
Παρόλα αυτά ολοκλήρωσε την ιστορία του σε εκείνο το σημείο, επισημαίνοντας: «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το βράδυ που θα έχεις λίγο περισσότερη όρεξη», καθώς ο γιος του συνέχισε να «διαμαρτύρεται».
Δείτε το βίντεο
Ο Σάκης Κατσούλης σημείωσε με χιούμορ στο βίντεο: «Εγώ πάντως προσπάθησα! Τι να κάνω; Ήθελα να του πω πώς γνωριστήκαμε η μαμά με τον μπαμπά! Ό,τι πρόλαβα…», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του εξήγησε πως είναι μέρος της βραδινής τους ρουτίνας να λέει ιστορίες στον γιο του: «Daily routine..!! Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..;», έγραψε.
Σε βίντεο που ανέβασε ο νικητής του Survivor στο TikTok την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ακούγεται να λέει: «Να σου πω κάτι; Προσπαθούσα έξι μήνες για να τη γνωρίσω. Δεν με κοίταγε καν. Έξι μήνες στο λέω αλήθεια», με τον ίδιο έπειτα να σταματά για λίγο και να συνεχίζει αφού το μωρό του ηρέμησε.
Τότε, ο Σάκης Κατσούλης πρόσθεσε: «Το 2018, λοιπόν, ο μπαμπάς και η μαμά ήταν δύο άγνωστοι. Η μαμά δούλευε σε ένα μαγαζί καφέ και ο μπαμπάς πήγε να ανοίξει το πρώτο του μαγαζί δίπλα στη μαμά, που τότε βέβαια δεν ήξερε ότι θα είναι η μαμά σου. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, ο μπαμπάς έβαλε χαρτόνια στα τζάμια και αφού ξεκίνησε να ονειρεύεται αυτό το καινούριο μαγαζί, παρήγγειλε έναν καφέ και οχτώ χρόνια μετά ήρθες εσύ. Από έναν καφέ ξεκίνησαν όλα».
Παρόλα αυτά ολοκλήρωσε την ιστορία του σε εκείνο το σημείο, επισημαίνοντας: «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το βράδυ που θα έχεις λίγο περισσότερη όρεξη», καθώς ο γιος του συνέχισε να «διαμαρτύρεται».
Δείτε το βίντεο
@sakiskatsoulis
Daily routine..!! 🤞🏽Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..; 🥹🤍.. Next story? 🙈♬ πρωτότυπος ήχος - Sakis Katsoulis
Ο Σάκης Κατσούλης σημείωσε με χιούμορ στο βίντεο: «Εγώ πάντως προσπάθησα! Τι να κάνω; Ήθελα να του πω πώς γνωριστήκαμε η μαμά με τον μπαμπά! Ό,τι πρόλαβα…», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του εξήγησε πως είναι μέρος της βραδινής τους ρουτίνας να λέει ιστορίες στον γιο του: «Daily routine..!! Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..;», έγραψε.
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