Ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν
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Χρήστος Δάντης Φωτογραφία

Ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν

Ο τραγουδιστής συνόδευσε την εικόνα με το κομμάτι «Κάποιος Σ' αγαπάει» που κυκλοφόρησε το 1998

Ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία του από το παρελθόν δημοσίευσε ο Χρήστος Δάντης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραγουδιστής κοινοποίησε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μία εικόνα του από τη δεκαετία του ’90, στην οποία εμφανίζεται με μακριά σγουρά μαλλιά πάνω σε μία μηχανή. Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης φοράει ένα λευκό T-shirt, μαύρο σακάκι, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου, ενώ στη φωτογραφία απεικονίζεται με τσιγάρο στο στόμα.

Ο Χρήστος Δάντης συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram με το κομμάτι «Κάποιος Σ' αγαπάει» που κυκλοφόρησε το 1998, σημειώνοντας στη λεζάντα «αναδρομή στο παρελθόν».

Δείτε την ανάρτησή του


Ακούστε το «Κάποιος Σ' αγαπάει»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ - ΚΑΠΟΙΟΣ Σ ΑΓΑΠΑΕΙ (Official Video HQ)
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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