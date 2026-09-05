Ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν
Ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν
Ο τραγουδιστής συνόδευσε την εικόνα με το κομμάτι «Κάποιος Σ' αγαπάει» που κυκλοφόρησε το 1998
Μία φωτογραφία του από το παρελθόν δημοσίευσε ο Χρήστος Δάντης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο τραγουδιστής κοινοποίησε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μία εικόνα του από τη δεκαετία του ’90, στην οποία εμφανίζεται με μακριά σγουρά μαλλιά πάνω σε μία μηχανή. Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης φοράει ένα λευκό T-shirt, μαύρο σακάκι, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου, ενώ στη φωτογραφία απεικονίζεται με τσιγάρο στο στόμα.
Ο Χρήστος Δάντης συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram με το κομμάτι «Κάποιος Σ' αγαπάει» που κυκλοφόρησε το 1998, σημειώνοντας στη λεζάντα «αναδρομή στο παρελθόν».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακούστε το «Κάποιος Σ' αγαπάει»
Ο τραγουδιστής κοινοποίησε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μία εικόνα του από τη δεκαετία του ’90, στην οποία εμφανίζεται με μακριά σγουρά μαλλιά πάνω σε μία μηχανή. Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης φοράει ένα λευκό T-shirt, μαύρο σακάκι, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου, ενώ στη φωτογραφία απεικονίζεται με τσιγάρο στο στόμα.
Ο Χρήστος Δάντης συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram με το κομμάτι «Κάποιος Σ' αγαπάει» που κυκλοφόρησε το 1998, σημειώνοντας στη λεζάντα «αναδρομή στο παρελθόν».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακούστε το «Κάποιος Σ' αγαπάει»
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